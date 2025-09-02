Por qué Putin encuentra una mejor recepción en la escena mundial

Hace tres años, cuando Vladímir Putin asistió a la cumbre anual de la principal organización política y de seguridad de Eurasia, el presidente ruso parecía aislado y contra las cuerdas.

El dirigente chino expresó su preocupación por la invasión de Ucrania por parte de Putin. El primer ministro de India declaró tajantemente: “La era actual no es la de la guerra”. Otros jefes de Estado dejaron solo a su homólogo ruso antes de las reuniones. Y en el campo de batalla de Ucrania, los soldados de Moscú se desplomaban en retirada.

Ahora, la suerte de Putin ha cambiado, y también la del mundo.

En ningún lugar ha sido esto más evidente en los últimos días que en Tianjin, China, donde los dirigentes de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, la agrupación euroasiática de seguridad, se reunieron el lunes junto a jefes de Estado de otros países.

Putin utilizó su escenario para culpar públicamente a Occidente de la guerra en Ucrania. Se dio la mano alegremente con el primer ministro de India, Narendra Modi, y estalló en carcajadas cuando ambos se reunieron con el dirigente chino, Xi Jinping. Los dirigentes de Irán, Nepal, Tayikistán, Turquía y Vietnam le dieron la mano a Putin en reuniones privadas que se prolongaron hasta pasada la medianoche.

“Dio la sensación de que, en cierto modo, se aceptaba la guerra”, dijo Maria Repnikova, profesora de Comunicación Global en la Universidad Estatal de Georgia, quien estudia China y Rusia. “Es como si volviéramos a los negocios y la guerra ni siquiera estuviera presente”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, en un comunicado, calificó de “sorprendente” que el comunicado final de la cumbre no mencionara “la mayor guerra de agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, a pesar de referirse a “otras guerras, atentados terroristas y acontecimientos en el mundo”.

El elefante en la habitación era el presidente Donald Trump, quien ha contribuido a acabar con el aislamiento de Putin, tanto al darle la bienvenida a suelo estadounidense por primera vez en una década como al enfrentarse a los líderes de Brasil, India y Sudáfrica, acercándolos a Putin.

La relación de Trump con Modi se ha deteriorado al resistirse Nueva Delhi a las presiones de Washington para que atribuya al dirigente estadounidense el fin del conflicto militar entre India y Pakistán. En respuesta, Trump ha impuesto aranceles a India, señalando a Nueva Delhi por comprar petróleo ruso.

El mensaje que Modi parecía enviar, tras pasar 50 minutos charlando en la limusina privada de Putin y abrazar calurosamente al dirigente ruso en público, era que India tenía otras opciones.

Desde los primeros días de la guerra en Ucrania, Rusia ha tendido a sus relaciones diplomáticas con naciones de fuera de Occidente, especialmente China, India y Turquía, salvavidas de la economía de Moscú en tiempos de guerra.

“No es solo que Rusia haya soportado tres años y medio de difícil guerra y siga en pie y avanzando, sino que la diplomacia rusa ha sido bastante hábil”, dijo Michael Kimmage, director del Instituto Kennan, con sede en Washington, que se centra en Eurasia.

“Rusia ha construido una red de relaciones que importan a la economía rusa, que legitiman el sistema de Putin y que hacen que el impacto de la guerra en Rusia sea menor de lo que quizá sería de otro modo”, dijo.

Sin embargo, la cálida acogida a Putin solo ha llegado hasta cierto punto. Las relaciones entre muchos países europeos y Moscú siguen congeladas, lo que modera a los socios de Rusia que dependen del comercio con Europa. La mayoría no ha reconocido las reivindicaciones territoriales de Rusia ni ha apoyado abiertamente su guerra.

Pero las perturbadoras guerras comerciales y la voluble política exterior de Trump han creado una apertura, ya que Putin y Xi se presentan como socios potenciales más estables.

“El argumento chino, al que los rusos se unen con gusto, es que Estados Unidos es una fuente de desorden”, dijo Kimmage. “Ahora no es solo un meme o una polémica”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

A la reunión de Tianjin seguirá la conmemoración en China del 80 aniversario de la rendición japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Putin se quedará para los actos, que el miércoles incluirán un desfile militar similar al que Moscú organizó en mayo para conmemorar la victoria sobre Alemania y al que asistió Xi.

Durante una reunión entre ambos dirigentes celebrada el martes en Pekín, Putin dijo que las relaciones entre Rusia y China se encontraban en un nivel “sin precedentes”.

A pesar de las súplicas de Putin en el extranjero, algunos países que Moscú considera desde hace tiempo parte de su “esfera de influencia” han visto cómo se erosionaba la influencia rusa.

El Kremlin respondió el lunes a las preguntas sobre cuándo se reuniría Putin con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien también asistió a Tianjin, en medio de las tensas relaciones entre Moscú y Bakú.

Aliyev y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, comparecieron en Washington el mes pasado para firmar un compromiso de paz, con Trump usurpando al Kremlin como interlocutor tradicional entre ambas naciones. Putin se reunió con Pashinyan en Tianjin el domingo.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi V. Lavrov, presentó la cumbre de Tianjin como una respuesta a lo que calificó de esfuerzos occidentales por mantener el dominio mediante aranceles y el papel primordial del dólar en el comercio internacional.

Ahora está claro, dijo a la televisión estatal rusa, que “estos competidores no solo se han hecho más fuertes, sino que en muchos aspectos ya están por delante del histórico Occidente colectivo”.