Internacional
Por qué seis personas fueron apuñaladas en una estación de tren en Nueva York
La policía de Nueva York informó que el pasado 7 de junio se reportó un incidente en la estación Penn, donde seis personas fueron apuñaladas.
Viajeros abordan un tren en la estación Jamaica mientras se reanuda el servicio del Long Island Rail Road en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 19 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 7 de junio, en la estación Penn de Nueva York, una de las terminales ferroviarias más transitadas, ocurrió un incidente en el que seis personas fueron apuñaladas.
De acuerdo con medios como Univisión, el hecho ocurrió el domingo a las 19 horas en la estación ubicada debajo del Madison Square Garden. La Policía informó sobre la captura de un sospechoso.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) acudió al metro para asegurar la zona y confirmó la captura de un presunto sospechoso. Sin embargo, hasta este lunes, aún no se ha revelado su identidad ni los motivos que lo habrían llevado a apuñalar a las víctimas.
Respecto de las víctimas, los servicios de emergencia de Nueva York trasladaron a cinco de los afectados al Hospital Bellevue, uno de ellos con heridas graves.
La sexta víctima fue trasladada al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. Las autoridades y los cuerpos de socorro afirman que las víctimas sobrevivirán, a pesar de la magnitud del hecho.
El caso cobró mayor relevancia debido a que ocurrió 24 horas antes de que miles de personas llegaran al Madison Square Garden para presenciar el tercer partido de las finales de la NBA. Se presume que incluso el presidente Donald Trump estaría presente en esa zona.
Tras el incidente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificó como un "hecho horrible" y expresó su solidaridad con las familias de los heridos.
Otra autoridad que se pronunció fue la gobernadora Kathy Hochul, quien también brindó apoyo a las familias de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
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