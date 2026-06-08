Por qué seis personas fueron apuñaladas en una estación de tren en Nueva York

El pasado 7 de junio, en la estación Penn de Nueva York, una de las terminales ferroviarias más transitadas, ocurrió un incidente en el que seis personas fueron apuñaladas.

De acuerdo con medios como Univisión, el hecho ocurrió el domingo a las 19 horas en la estación ubicada debajo del Madison Square Garden. La Policía informó sobre la captura de un sospechoso.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) acudió al metro para asegurar la zona y confirmó la captura de un presunto sospechoso. Sin embargo, hasta este lunes, aún no se ha revelado su identidad ni los motivos que lo habrían llevado a apuñalar a las víctimas.

Respecto de las víctimas, los servicios de emergencia de Nueva York trasladaron a cinco de los afectados al Hospital Bellevue, uno de ellos con heridas graves.

La sexta víctima fue trasladada al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. Las autoridades y los cuerpos de socorro afirman que las víctimas sobrevivirán, a pesar de la magnitud del hecho.

El caso cobró mayor relevancia debido a que ocurrió 24 horas antes de que miles de personas llegaran al Madison Square Garden para presenciar el tercer partido de las finales de la NBA. Se presume que incluso el presidente Donald Trump estaría presente en esa zona.

BREAKING: Five people were stabbed near New York City's Penn Station on Sunday evening, authorities say.



FDNY officials confirmed all five victims suffered stab wounds, with one person reported in serious condition.



Photos from the scene show blood, debris and medical supplies… pic.twitter.com/9NPEwGwWCb — Fox News (@FoxNews) June 8, 2026

Tras el incidente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificó como un "hecho horrible" y expresó su solidaridad con las familias de los heridos.

I’ve been briefed on the horrific stabbing at Penn Station. Based on the information available right now, six people were stabbed and the alleged perpetrator is in custody following a swift response from the Amtrak Police Department.



My heart is with everyone who was injured,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026

Otra autoridad que se pronunció fue la gobernadora Kathy Hochul, quien también brindó apoyo a las familias de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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