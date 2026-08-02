Por qué Sheinbaum dijo que “México es amigo de todo el mundo” después de que Trump compartiera una columna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este 2 de agosto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que “México es amigo de todo el mundo”, luego de que el mandatario compartiera en redes sociales la columna de opinión de un comentarista que criticó la estrategia de seguridad mexicana.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, afirmó Sheinbaum, al ser consultada sobre la publicación durante una visita a Oaxaca.

Trump compartió en Truth Social la columna “Mexico’s Problem”, escrita por Bill O’Reilly y publicada en marzo, en la que acusa al Gobierno mexicano de corrupción, relaciona esa situación con los asesinatos y el narcotráfico, y critica a Sheinbaum por no permitir el ingreso de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

El texto difundido por Trump sostiene, además, que la corrupción gubernamental mexicana favorece la violencia y reprocha a México culpar a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico de armas.

La columna termina con un llamado directo a la mandataria para que cambie de posición frente a Washington, en un momento en el que ambos gobiernos mantienen una relación marcada por la cooperación en seguridad, pero también por las diferencias sobre el respeto a la soberanía mexicana.

Durante el cierre de su gira en Oaxaca, Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía y la independencia con el derecho de los mexicanos a decidir el rumbo del país sin injerencias externas.

🇲🇽🗣️ “México es amigo de todos los países y la valentía es la defensa de la soberanía nacional”: la presidenta Sheinbaum respondió a una publicación del presidente Donald Trump, quien compartió un artículo en el que se afirma que "Estados Unidos no es amigo de México".



📹:… pic.twitter.com/uv8bbnGe4K — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 2, 2026

Afirmó que esos principios forman parte de las luchas históricas de México y los situó entre los ejes de su administración.

“Defendemos la soberanía (...) la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, argumentó.

A la reacción de Sheinbaum se sumó el grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, que publicó una carta dirigida a O’Reilly en defensa de la presidenta y de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Los senadores oficialistas rechazaron que la postura mexicana frente al crimen organizado pueda calificarse de “complacencia” o “debilidad” y reiteraron que el narcotráfico es un fenómeno transnacional alimentado también por la demanda de drogas y el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos. Además, reclamaron frenar el tráfico de armas y el lavado de dinero en Estados Unidos.

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @realDonaldTrump / Truth Social).

También defendieron que la relación bilateral es la de “socios comerciales, vecinos y países soberanos”, expresaron su disposición al diálogo y a la cooperación en seguridad y advirtieron que serán “absolutamente intransigentes” ante lo que consideren una falta de respeto a la soberanía de México.