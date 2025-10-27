Por qué un juez declaró ilegal la detención de un hispano en Chicago cuya hija padece cáncer

En EE. UU. causó indignación la detención de un hombre de 40 años en Chicago por parte de las autoridades de inmigración. Su hija, de 16 años, recibe tratamiento contra un cáncer que le fue diagnosticado.

El pasado 26 de octubre, un juez federal dictaminó que la captura de Rubén Torres —ocurrida el 18 de octubre— fue ilegal y ordenó su liberación.

De acuerdo con CNN, el juez Jeremy Daniel también solicitó que se le concediera a Torres una audiencia de fianza antes del 31 de octubre.

Sin embargo, aunque el juez afirmó que la detención era ilegal, no puede ordenar su liberación inmediata.

Según el juez, el proceso legal de Torres debe "seguir dentro de los límites de las reglas y precedentes pertinentes".

A pesar de ello, el equipo legal de Torres calificó la decisión del juez como una "victoria parcial" y afirmó que continuarán con el proceso para lograr su liberación bajo fianza.

Torres, quien según sus abogados ingresó a EE. UU. en 2003, fue detenido por autoridades migratorias en una tienda Home Depot.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Torres no solo reside ilegalmente en EE. UU., sino que tiene antecedentes por infracciones de tránsito.

CNN detalla que la hija de Rubén, llamada Ofelia, fue diagnosticada con rabdomiosarcoma alveolar metastásico y actualmente recibe tratamiento de radioterapia y quimioterapia.

La familia de Torres creó una página en GoFundMe para solicitar donativos y así apoyar el proceso legal.

"Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano en la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia", afirmó Ofelia en la página de GoFundMe.

