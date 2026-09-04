Por qué una jueza mantuvo el bloqueo a la reforma de Trump de restringir el voto por correo

Una jueza federal de Estados Unidos decretó este viernes como medida cautelar preliminar el bloqueo a la aplicación de la reforma del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo, en uno de los litigios contrarreloj que se disputan en los tribunales antes de las elecciones de noviembre.

La jueza Indira Talwani, de Massachusetts, que había emitido previamente una orden de suspensión temporal que impedía al USPS Servicio Postal aplicar parte de la nueva normativa y fue recurrida por la Administración de Trump ante el Tribunal Supremo, cambió la figura del bloqueo a medida cautelar preliminar que puede ser apelada.

La magistrada entra en las cuestiones de fondo al argumentar que la nueva norma del Servicio Postal regula "explícita y exclusivamente" el correo electoral, a diferencia del razonamiento del Departamento de Justicia que circunscribe el cambio de normativa al correo postal en general.

La jueza destaca además que el Congreso nunca delegó en el Servicio Postal la autoridad que le confiere la Cláusula de Elecciones.

Este jueves, el Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que permitiera a la USPS aplicar la nueva normativa elaborada en virtud de la orden ejecutiva de Trump de marzo que busca limitar el voto por correo.

La orden ejecutiva del presidente determina que agencias federales elaboren la lista de electores que reciben la papeleta, relegando el papel de los estados en los procesos electorales.

Una jueza federal de EE.UU. decreta como medida cautelar preliminar el bloqueo a la aplicación de la reforma del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo.https://t.co/MyzxJhSb97 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 4, 2026

El litigio responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la normativa final de USPS, además de organizaciones civiles, que centran su demanda en la orden de Trump aprobada en marzo.

El mantenimiento de la suspensión impide al Servicio Postal imponer los requisitos impugnados de la reforma de Trump que afectan al formato de los sobres o los datos de los votantes.

Con el argumento de evitar el fraude electoral, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y al Servicio Postal redactar otra relación de votantes elegibles que puedan recibir las papeletas por correo.

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