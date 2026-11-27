Conforme a lo expuesto por la revista Forbes, especializada en negocios, finanzas, inversiones, emprendimiento, tecnología y liderazgo, unos jáqueres vulneraron la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de EE. UU, un suceso que podría poner en peligro una gran cantidad de datos tácticos confidenciales.

El informe señala que la intrusión en Cloud One fue detectada el domingo 1 de noviembre, durante las labores de actualización del sistema, y añade que el hallazgo provocó interrupciones en la plataforma. Sin embargo, la Fuerza Aérea no pudo determinar la identidad de los atacantes, el alcance total de la intrusión ni si se sustrajo información.

Frente a este escenario, la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que no hace comentarios sobre la situación de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos: “Adoptamos de forma continua medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento”.

Esto se debe a que Cloud One fue concebida en abril de 2017 como una plataforma integral para atender las necesidades de la Fuerza Aérea. Para ello, combina los recursos de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet para dar soporte a aplicaciones, entre ellas las que gestionan datos de personal y nóminas o tareas de logística y mantenimiento.

Alerta por el hackeo de Cloud One

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CBS, Cloud One controla el Sistema de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y de otras fuentes de toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, que rastrea bombas y misiles.

Por lo tanto, Cloud One es una de las mayores plataformas en la nube de las Fuerzas Armadas estadounidenses: “Una brecha de seguridad aquí es un asunto muy grave”, señaló una de las fuentes que recurrió al Mando Cibernético (Cyber Command), la fuerza cibernética de EE. UU, para evaluar los daños en la plataforma de la Fuerza Aérea.

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Dadas las circunstancias, el descubrimiento de la intrusión provocó una serie de perturbaciones, pues, según las fuentes, se han suspendido los esfuerzos para migrar las aplicaciones administrativas, una prioridad militar desde hace mucho tiempo, y se han bloqueado las actualizaciones de las aplicaciones que ya operaban en Cloud One.

Por eso, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos indicó que a algunos usuarios se les revocaron los privilegios de administrador, debido a que el bloqueo impidió al personal de las Fuerzas Armadas aplicar correcciones justo cuando se ha revelado una nueva serie de vulnerabilidades graves de software en todo el sector tecnológico.

Perturbaciones en EE. UU.

Según Reuters, una de las agencias de noticias internacionales más grandes y antiguas del mundo, una de las fuentes explicó que los intrusos informáticos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control, el cual comparó con un mando a distancia universal que fue utilizado para verificar el estado de las aeronaves.

Ante esta situación, la noticia de la brecha de seguridad surge en un clima de preocupación por las intrusiones potenciadas por la inteligencia artificial (IA), un problema especialmente grave para las redes basadas en la nube, dada la capacidad de los modelos de IA para detectar rápidamente debilidades en extensas superficies de ataque.