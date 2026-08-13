Premio mayor del Powerball llega a más de US$1 mil millones: quién fue el ganador del reciente sorteo

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Premio mayor del Powerball llega a más de US$1 mil millones: quién fue el ganador del reciente sorteo

Una persona resultó ser ganadora del más reciente sorteo de la lotería del Powerball, donde el premio mayor rondaba los más de US$1 millón.

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El bote de la lotería Powerball asciende a US$1 mil millones

Un boleto para el actual bote de la lotería multiestatal Powerball, de 1100 millones de dólares estadounidenses, en una tienda de conveniencia en Decatur, Georgia, EE. UU., el 1 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 12 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball y las expectativas se mantuvieron, debido a que el premio mayor llegó a ser de US$1 mil millones.

Los organizadores de la lotería informaron en su página oficial que un afortunado de Illinois ganó el premio mayor, al acertar los seis números del Powerball.

Según la página de Powerball, los números ganadores del más reciente sorteo fueron 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que el número del Powerball fue el 9.

Aunque se registró un ganador del premio mayor de US$1 mil millones, los organizadores informaron que varios participantes estuvieron cerca de acertar los números ganadores.

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Por ejemplo, cinco boletos vendidos acertaron cinco de los seis números y fueron adquiridos en Arizona, California, Florida, Carolina del Norte y Massachusetts.

El premio mayor del Powerball se acumuló durante 43 sorteos antes del celebrado el pasado miércoles.

Además, se trató del primer sorteo del premio mayor en el que participaron jugadores del Reino Unido, medida que Powerball implementó en julio.

Los sorteos, por lo general, se celebran cada lunes, miércoles y sábado.

Actualmente, el Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Lea también: Esperó meses para reclamar el premio: Hombre de Florida se vuelve millonario tras ganar el Powerball

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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