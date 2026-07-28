¿US$1 millón sin dueño? Buscan a ganador de un boleto del Powerball en Austin que no ha reclamado su premio

Internacional

¿US$1 millón sin dueño? Buscan a ganador de un boleto del Powerball en Austin que no ha reclamado su premio

Un usuario que compró un boleto de la lotería del Powerball en Austin es buscado por los organizadores ya que no ha reclamado su premio de US$1 millón.

|

time-clock

La lotería Powerball alcanza los mil millones de dólares estadounidenses.

Un vendedor en Decatur, Georgia, EE. UU., sostiene un boleto de la lotería multiestatal Powerball. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 27 de julio se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball. Además de conocerse al ganador del premio mayor, que asciende a US$663 millones, también ha llamado la atención un boleto ganador de US$1 millón cuyo propietario aún no ha reclamado el premio.

El medio Univisión informó que un premio de US$1 millón del Powerball podría perderse, ya que su propietario no lo ha reclamado.

De acuerdo con el medio, el boleto fue adquirido en un comercio de Austin, Texas, por lo que, si el premio no es reclamado, será devuelto a las autoridades del estado.

Univisión también detalla que el boleto fue comprado en la tienda Circle K #2704686 para el sorteo celebrado el pasado 2 de febrero.

LECTURAS RELACIONADAS

El premio mayor de la lotería Powerball asciende a 1.100 millones de dólares estadounidenses.

¿Indignación? Así fue recibida la "histórica" expansión de la lotería de Powerball a Reino Unido

chevron-right
Powerball

¿Será dividido? Quiénes ganaron el premio mayor del Powerball que rondaba los US$143 millones

chevron-right

El ganador acertó los cinco números principales del sorteo: 3, 8, 31, 60 y 65, pero no acertó el número rojo del Powerball, por lo que obtuvo un premio de US$1 millón.

El boleto vencerá el próximo sábado 1 de agosto, por lo que su propietario deberá presentarse a un centro de reclamación de la Lotería de Texas antes de las 17 horas del viernes 31 de julio.

Sorteo del 27 de julio

Por otro lado, el pasado lunes 27 de julio se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball, que acumulaba un premio de hasta US$633 millones.

Los números ganadores del reciente sorteo fueron 4, 17, 24, 36 y 37. El Powerball fue 47 y el Power Play, 4x.

Lea también: Esperó meses para reclamar el premio: Hombre de Florida se vuelve millonario tras ganar el Powerball

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Lotería Americana Lotería Powerball Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM