¿US$1 millón sin dueño? Buscan a ganador de un boleto del Powerball en Austin que no ha reclamado su premio

El pasado 27 de julio se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball. Además de conocerse al ganador del premio mayor, que asciende a US$663 millones, también ha llamado la atención un boleto ganador de US$1 millón cuyo propietario aún no ha reclamado el premio.

El medio Univisión informó que un premio de US$1 millón del Powerball podría perderse, ya que su propietario no lo ha reclamado.

De acuerdo con el medio, el boleto fue adquirido en un comercio de Austin, Texas, por lo que, si el premio no es reclamado, será devuelto a las autoridades del estado.

Univisión también detalla que el boleto fue comprado en la tienda Circle K #2704686 para el sorteo celebrado el pasado 2 de febrero.

El ganador acertó los cinco números principales del sorteo: 3, 8, 31, 60 y 65, pero no acertó el número rojo del Powerball, por lo que obtuvo un premio de US$1 millón.

El boleto vencerá el próximo sábado 1 de agosto, por lo que su propietario deberá presentarse a un centro de reclamación de la Lotería de Texas antes de las 17 horas del viernes 31 de julio.

Time is running out! ⏰The winner of a $1M Powerball ticket purchased in Austin has less than a week to claim the prize. https://t.co/kMM0BEPc6H pic.twitter.com/KYycUP5Yd2 — KXAN News (@KXAN_News) July 27, 2026

Sorteo del 27 de julio

Por otro lado, el pasado lunes 27 de julio se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball, que acumulaba un premio de hasta US$633 millones.

Los números ganadores del reciente sorteo fueron 4, 17, 24, 36 y 37. El Powerball fue 47 y el Power Play, 4x.

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