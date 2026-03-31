Qué cambios habrán para los residentes temporales en El Salvador desde este 31 de marzo

A partir de este 31 de marzo, el Gobierno de El Salvador implementó modificaciones en las condiciones que deben cumplir los residentes temporales en el país centroamericano para mantener su permanencia.

Este martes entró en vigor el decreto legislativo 531, que introduce reformas a la Ley Especial de Migración y Extranjería en El Salvador.

Medios como Infobae indican que uno de los cambios más destacados del decreto es la denominada “obligación inédita de permanencia mínima”.

Este cambio establece que los residentes temporales en El Salvador deben permanecer en el país al menos 90 días al año para mantener su estatus migratorio.

Según el decreto, los residentes pueden cumplir los 90 días de forma continua o intercalada.

Esta normativa sustituye el criterio anterior, que consistía en no permanecer fuera de El Salvador por más de tres meses consecutivos.

Quedan excluidos de esta normativa los residentes temporales que presenten motivos “de fuerza mayor” o que estén en “situaciones fortuitas” debidamente justificadas.

Otro cambio del decreto legislativo favorece a los menores salvadoreños que hayan nacido en el extranjero.

Esto establece que los menores de 18 años que hayan nacido antes de que sus padres obtuvieran la nacionalidad salvadoreña tendrán la oportunidad de adquirir la ciudadanía.

Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, deberán expresar su voluntad de mantener la nacionalidad o no.

El decreto también modifica aspectos relacionados con la pérdida de la nacionalidad salvadoreña en caso de que la persona haya cometido un delito doloso.

Esto implica que, si una persona comete un delito, corre el riesgo de perder automáticamente la nacionalidad salvadoreña y no podrá recuperarla.

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