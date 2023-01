“Qué capo”: el video que muestra la reacción del padre de una iglesia cuando el novio le dice que fue obligado a casarse

El video inicia con la pregunta del padre hacia el novio: “¿Vienen a contraer matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente?“.

Lo que causó sorpresa a los presentes de la boda, incluida la propia novia fue la respuesta del novio, quien dio un rotundo “no“.

El padre reacciona asombrado a la respuesta del hombre, por lo que le vuelve a preguntar: “Ah, ¿estás obligado entonces?“.

Luego de la pregunta, la novia, con una expresión de incomodidad, intenta decirle a su novio lo que tiene que decirle al padre: “Di que sí“, se logra escuchar en el video.

En ese momento, el padre la detiene y comienza a regañarla, la decirle que no es correcto que ella le diga a su pareja lo que tiene que decir: “Yo le he preguntado a él, no le enseñes“, dice el padre a la novia.

Es ahí que el padre le vuelve a preguntar al novio si se va a casar de manera obligada, a lo que el novio responde: “Sí”.

“Oh qué capo. Obligado. No hay matrimonio si estás obligado ¿si? Acá lo vamos a terminar“, dice el padre frente a la pareja.

Otra de las personas que se ven en el video con una expresión de incomodidad es la supuesta madre de la novia, quien está de lado del novio mientras observa toda la situación.

El padre se voltea con la novia y le pregunta: “¿Tú vienes a casarte libre y voluntariamente?“, a lo que la novia responde “Si”.

En ese momento, el padre busca la manera de amenizar la situación, por lo que trata de hablar en idioma quechua y luego le pregunta con acento argentino al novio si se va a casar libre o de forma obligada.

El novio cambia su respuesta y dice “Si”, el padre le reitera la pregunta y el novio vuelve a contestar de forma afirmativa.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, y provocó varios comentarios por parte de los internautas.

Por un lado, los internautas afirmaron que el novio trató de buscar ayuda de parte del padre para evitar casarse con alguien que supuestamente no quería. Sin embargo, otros comentarios criticaron al novio al decir que no tuvo valentía para oponerse al matrimonio.