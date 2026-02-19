Qué contenido tiene una carta escrita por la Reina Isabel II de niña que sería subastada por 4 mil libras

Una carta que la reina Isabel II habría escrito cuando era niña podría subastarse por hasta 4 mil libras (aproximadamente Q40 mil), según medios como la BBC.

De acuerdo con el sitio web de subastas Hansons, la carta —escrita por la entonces princesa— incluye dibujos de perros, caballos y niños pequeños.

El escrito habría sido redactado por Isabel cuando tenía unos 10 años, y lo dirigió a la jefa de limpieza del Royal Lodge, en Windsor, Beatrice Stillman.

Según Hansons, fue descubierta hace dos años, guardada dentro de una maleta que permaneció debajo de una cama durante varios años.

El sitio de subastas afirma que la reina Isabel escribió esa carta mientras estaba de vacaciones en Praa Sands, Cornualles, y en ella la niña pregunta si “los pájaros están bien y los peces de colores no han muerto”.

“Cuando vi la carta por primera vez, se me puso la piel de gallina. La reina Isabel II, tal como la recordamos —con su amor por los perros y los caballos—, se refleja de forma asombrosa en esta carta escrita por ella misma cuando era más joven”, dijo Justin Matthews, de la sala de subastas Hansons Auctioneers, en Penshurst.

👑 A side of Queen Elizabeth II you’ve never seen before…



Unseen childhood doodles and a handwritten letter from Queen Elizabeth II have come to light - revealing an animal-loving, thoughtful young princess long before she became Britain’s longest-reigning monarch.



Written at… pic.twitter.com/6f6im8JugN — Hansons Auctioneers (@HansonsUK) February 18, 2026

Se prevé que la subasta se realice el próximo 27 de febrero. También se incluye el contenido del manuscrito.

En la misiva, la entonces princesa hace referencia a prímulas (una especie de planta) que había recogido para Stillman y otros miembros de la Logia Real.

“Te envío algunas prímulas que recogimos, silvestres. Hay algunas de color rosa pálido, además de las amarillas. Es un lugar precioso. Podemos bajar a la playa desde el jardín. Espero que los pájaros estén bien y que los peces de colores no hayan muerto”, afirma la carta de la joven Isabel.

“¿Podrías, por favor, darles a Cootie (me refiero a la señorita Coote) y a la señora Wade algunas de las prímulas para compartir? Jock está muy bien y feliz aquí. Nanny y Joanna te envían cariños. Con cariño, Elizabeth”, finaliza la carta.

