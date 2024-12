¿Qué es la política arancelaria? La amenaza de Donald Trump para negociar con el mundo

Durante la noche del pasado miércoles 18 de diciembre, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con utilizar la política arancelaria como un método de presión para algunos de sus principales socios, como sus vecinos Canadá y México, la Unión Europea y China, lo que podría generar una "guerra comercial".

Antes de llegar nuevamente al poder de la Casa Blanca el próximo lunes 20 de enero del 2025, el magnate neoyorquino le avisó a sus principales socios comerciales que, "si quieren llevarse bien" con su nueva administración, deben abrir el mercado a los productos estadounidenses y detener los flujos de inmigración irregular inmediatamente.

El presidente electo también le envió un mensaje directamente a China, el país asiático al que Trump desea cerrarle las vías de expansión en Estados Unidos, en donde les pedía que frenaran la llegada de opiáceos como el fentanilo o serán "represaliados con aranceles", ya que han causado estragos en gran parte de la nación norteamericana.

Las advertencias de Donald Trump no son nuevas, ya que durante su primer mandato en el 2017, el republicano amenazó con gravámenes a México y Canadá, los dos grandes socios comerciales del Tratado de Comercio (T-MEC), con el objetivo de alcanzar acuerdos en algunos rubros comerciales y demandar el fin de la inmigración ilegal.

¿Qué es la política arancelaria de Trump?

El presidente electo republicano Donald Trump anunció que al inicio de su segundo mandato en el 2025 pretende imponer aranceles de hasta el 25% contra sus vecinos, México y Canadá, cuyas exportaciones tienen a Estados Unidos como su principal mercado, si no se pone fin a la "ridícula" política de fronteras abiertas en Norteamérica.

La política arancelaria es una herramienta económica que define la estructura de los aranceles que regirán el comercio exterior de los Estados Unidos. Estos aranceles son impuestos que se aplican a las mercancías que entran o salen de cualquier país, y que tienen un impacto en el comportamiento comercial de la región norteamericana.

En Guatemala, por ejemplo, los aranceles se aplican dentro del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), que clasifica las mercancías según su origen, naturaleza, materia y otros criterios. Sin embargo, Donald Trump desea fijar las tarifas arancelarias él mismo, con el objetivo de presionar a sus socios para conseguir lo que desea.

La política arancelaria también se encarga de regular y controlar el paso de mercancias en las fronteras, proporcionar una ventaja en precios a las mercancias producidas en el país de origen y constituir una fuente de ingresos para los gobiernos; aunque también existen otro tipo de medias que impiden el libre flujo de productos entre países.

Si las amenazas de Trump se llevan a cabo, eso supondría la muerte del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que llevaría a los consumidores norteamericanos a pagar más en alimentación, automoción, ropa y combustibles, entre otros; por lo que se considera una "apuesta arriesgada" para el republicano.

"He hablado con la presidenta de México y con el primer ministro de Canadá. Les he dicho que no es justo, que no está bien, no podemos dejar que esta gente venga a nuestro país. Están avisados y lo van a detener. Lo van a tener que hacer, porque perdemos mucho dinero con México y Canadá. Los estamos subsidiando", declaró Trump.