¿Qué es un eclipse lunar? Los tipos que existen y las curiosidades más llamativas

Durante la noche del jueves 13 de marzo y la madrugada del viernes 14, se registrará un eclipse lunar visible en los Estados Unidos, México y Centroamérica.

Debido al fenómeno, personas han manifestado dudas sobre su origen y ciclos en los que se repiten, pues algunos pueden llegar a ser de muchos años.

Lo primero que se debe considerar es que la Luna orbita la Tierra una vez cada 30 días, aproximadamente, y por esta razón la mayoría de los meses tiene esa duración. A medida que gira alrededor de nuestro planeta, su posición determina cuatro fases lunares: nueva, creciente, llena y menguante.

De acuerdo con Fred Espenak, astrofísico y científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), “un eclipse lunar solo puede ocurrir cuando la Luna está llena”. Sin embargo, existen tres tipos de eclipses lunares: penumbral, parcial y total, dependiendo de la porción de sombra proyectada por la Tierra.

El eclipse penumbral ocurre cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra y bloquea algunos rayos del Sol. Aparte, el eclipse parcial sucede cuando una parte de la Luna atraviesa la sombra interior de la Tierra, bloqueando directamente la luz solar. Por último, el eclipse total será el que ocurra entre el 13 y 14 de marzo.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra bloquea por completo la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna. Según Fred Espenak, este tipo de eclipse “es el más impresionante de todos”, ya que no es difícil de observar a simple vista y, durante el evento, el único satélite natural del planeta adquiere un tono rojizo.

Debido a que la Luna toma un color rojo durante el eclipse lunar total, se le conoce internacionalmente como Luna Roja o Luna de Sangre. No obstante, en algunas partes del mundo también se le llama Luna de Gusano, ya que diversas comunidades indígenas consideran que este fenómeno marca el inicio de la temporada de siembra.

Lea más sobre el Eclipse total lunar: ¿Por qué se le conoce como Luna de Sangre?

“A diferencia de un eclipse de Sol, los eclipses lunares se pueden observar de forma segura y sin necesidad de protección en los ojos”, agregó el astrofísico, quien reveló que el próximo eclipse solar ocurrirá el próximo sábado 29 de marzo y será visible en todo el continente americano (Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica).

El último eclipse de 2025 será solar y ocurrirá el próximo domingo 21 de septiembre. Sin embargo, este solo podrá verse en Oceanía, principalmente en Australia, por lo que los residentes de América tendrán que aprovechar los dos eclipses de marzo, ya que serán los únicos visibles en la región durante el año.

A pesar de que las sociedades actuales ya no dependen de la Luna para sembrar cultivos u organizar su vida diaria, estos eventos astronómicos siguen despertando la fascinación de miles de personas en todo el mundo, por lo que muchas comunidades se reúnen para contemplar el eclipse y así reconectar con el cielo.

El eclipse lunar total de marzo de 2025 será una buena oportunidad para que los habitantes del continente americano presencien la majestuosidad del universo, ya sea solos o acompañados, con fines científicos o simplemente fotográficos para redes sociales. Lo importante es disfrutar este evento lunar al máximo.

The first total lunar eclipse since 2022 is coming to the night sky the night of Thursday, March 13th into the early morning of Friday, March 14th! 🌕



As the Moon moves into Earth’s shadow, it will glow a deep, eerie red. Don’t miss this breathtaking moment in the night sky. pic.twitter.com/b6i2WxXDQv