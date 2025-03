Eclipse lunar 2025: Cómo proteger a su mascota durante la Luna de Sangre del 14 de marzo

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo visual inigualable el próximo 14 de marzo, cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, lo que provoca un eclipse lunar total, fenómeno conocido como luna roja o luna de sangre, que podría ser visible en el país.

Aunque para los aficionados a los eventos astronómicos la luna de sangre resulta cautivadora, en los animales puede tener efectos negativos, al provocar alteraciones en su comportamiento debido a la modificación del ciclo circadiano, también conocido como reloj biológico.

La súbita oscuridad del cielo, seguida del retorno a la normalidad nocturna, puede alterar su percepción del tiempo y causarles estrés, cambios en los hábitos alimenticios e incluso en su conducta.

En las mascotas domésticas, como perros, gatos o aves, este fenómeno tiene efectos más leves, mientras que en la fauna silvestre puede desencadenar conductas agresivas, migración anticipada o desorientación.

María de los Ángeles Balan, médico veterinario, destacó que estudios revelan que el efecto en las mascotas es más leve debido a que no están expuestas directamente al fenómeno. Además, para que el efecto en los animales sea significativo, debe tratarse de un eclipse de larga duración. Pese a ello, se recomienda no exponerlos para evitar complicaciones.

Cómo afecta el eclipse lunar a las mascotas y qué hacer para protegerlas

Así como los humanos, las mascotas también se rigen por la glándula pineal en lo relacionado con el ciclo circadiano, el cual está vinculado a la exposición a la luz solar y regula el denominado reloj biológico. Por ello, una interrupción en el patrón habitual de luz puede generar efectos fisiológicos en su organismo.

Víctor Girón, médico veterinario, explicó que durante un eclipse lunar, especialmente uno total como el que ocurrirá el próximo 14 de marzo, animales como aves, perros y gatos pueden experimentar desorientación y cambios de conducta, dado que la repentina oscuridad altera su percepción del tiempo.

En el caso de perros y gatos, los especialistas recomiendan estar atentos a cualquier manifestación de inquietud y procurar acompañarlos durante el evento visual. Evitar exponerlos a situaciones de estrés o ruido. Para ayudarlos, se recomienda utilizar alternativas calmantes que disminuyan el impacto del estrés.

Estrategias para calmar a una mascota

Girón resaltó que existen alternativas útiles para calmar a las mascotas durante este periodo. Para los gatos, existen difusores o aerosoles con feromonas que ayudan a mantener un ambiente relajado.

En el caso de los perros, también se dispone de feromonas, así como pastillas elaboradas a base de compuestos naturales con efectos tranquilizantes. Además, se pueden usar aceites con esencia de lavanda, lo cual ha demostrado ser eficaz para reducir la ansiedad en algunos animales, agregó el experto.

El eclipse lunar puede tener efectos más significativos en las aves, según los expertos, debido a que estas especies están fuertemente influenciadas por la luz natural.

Durante el eclipse, es probable que busquen refugio al interpretar la oscuridad como el inicio de la noche, dijo Girón.

Balan resaltó que la confusión que produce el cambio abrupto de luz podría llevar a muchos animales a dormir repentinamente debido a la alteración biológica que provoca.

Los médicos veterinarios detallan que este efecto se debe a que, con el cambio de luz, los animales reciben una señal biológica emitida por la glándula pineal que les indica que deben dormir. Luego, al despertar repentinamente y ver nuevamente el cielo claro, pueden experimentar confusión.

También se ha observado que algunos animales muestran signos de estrés al vocalizar con más frecuencia, y en el caso de las aves, podría haber movimientos migratorios asociados a este fenómeno, destacó Girón.

Posibles efectos fisiológicos del eclipse

Según los veterinarios, los fenómenos astronómicos como la luna de sangre pueden intensificar los dolores relacionados con enfermedades, así como adelantar los partos en diversas especies.

Las fases de la luna, según Girón, pueden provocar un adelanto en el parto natural de los animales, sobre todo durante un eclipse. La alteración en la gravedad o en la luz podría influir en la finalización del proceso de gestación de aquellos animales cercanos a dar a luz, enfatizó.

Asimismo, se ha identificado que animales que padecen enfermedades crónicas, especialmente de tipo óseo o muscular, pueden presentar un aumento de los síntomas durante estos eventos, por lo que se recomienda resguardar a las mascotas y aplicar sus tratamientos o medicamentos para evitar alteraciones.

Recomendaciones para proteger a las mascotas:

Las mascotas no deben ser expuestas directamente al eclipse; deben permanecer en un espacio seguro y confortable dentro del hogar.

Se recomienda crear un ambiente tranquilo mediante el uso de difusores de feromonas, juguetes interactivos, rascadores y comederos tipo bienestar.

Es aconsejable aplicar música relajante para mascotas, disponible en plataformas digitales como YouTube.

Se debe evitar transmitirles el estrés de sus cuidadores, ya que los animales perciben el estado emocional de las personas.

En el caso de los perros, es preferible alimentarlos antes de la puesta del sol, para prevenir efectos en su apetito durante el fenómeno.

Es importante mantenerse atento a cualquier alteración en su comportamiento y consultar con el veterinario si es necesario.

Girón comentó que aunque el eclipse lunar tiene efectos notables en los animales, los eclipses solares tienden a ser más drásticos debido a la interrupción completa de la luz solar, lo cual puede ocasionar reacciones más severas en el organismo animal.

Además, se recomienda no obligar a las mascotas a presenciar estos fenómenos, ya que podrían presentar irritación ocular o molestias por la radiación incidente, al igual que ocurre en los humanos.

Las personas creen que los ojos de los animales son más resistentes que los del humano, pero esto no es cierto, ya que este órgano es sensible en todo ser vivo. Por ello, no debe exponerse a los animales a ver estos fenómenos, finalizó.