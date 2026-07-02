¿Qué hay detrás del millonario pago de Amazon a Donald Trump por el documental sobre Melania?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en su informe financiero anual que recibió US$10.71 millones por la licencia del documental Melania, producido y distribuido por Amazon MGM Studios. La información figura en la declaración presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental, documento obligatorio para los altos funcionarios del Ejecutivo estadounidense.

El pago corresponde al documental centrado en la primera dama, Melania Trump, dirigido por Brett Ratner. Reportes previos indicaban que Amazon MGM Studios desembolsó alrededor de US$40 millones para adquirir los derechos del proyecto, de los cuales US$28 millones fueron destinados directamente a Melania Trump. Además, la empresa invirtió otros US$35 millones en la promoción de la producción.

En una entrevista con CNBC, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró que la adquisición respondió únicamente a una decisión comercial. Según explicó, el documental tuvo un buen desempeño tanto en salas de cine como en Prime Video, y afirmó que el interés del público por la primera dama justificó la inversión realizada por la compañía.

La declaración financiera también muestra que Trump obtuvo otros ingresos relacionados con Melania, entre ellos US$521 mil 161 por derechos de licencia de las memorias de la primera dama y cerca de US$6 millones por la venta de NFT y otros objetos coleccionables asociados con ella.

Informe financiero reaviva el debate

Además del pago por el documental, el informe confirmó que Trump declaró más de US$1 mil millones en ingresos vinculados a proyectos de criptomonedas, principalmente de World Liberty Financial y del token digital $TRUMP, negocios que actualmente representan una parte importante de su patrimonio.

Las nuevas revelaciones reavivaron el debate en Estados Unidos sobre posibles conflictos de interés entre las actividades comerciales del mandatario y sus funciones como presidente. Mientras algunos legisladores demócratas cuestionaron el volumen de estos ingresos, la Casa Blanca sostuvo que ni Trump ni su familia han incurrido en conflictos de interés y aseguró que todas las decisiones del mandatario se toman en beneficio del país.

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