Documental de Melania Trump: cuándo se estrena en Amazon Prime y de qué trata

A partir del lunes 9 de marzo de 2026, el documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, estará disponible en la plataforma Amazon Prime, según información de medios internacionales.

La película titulada Melania muestra a la primera dama entre bambalinas durante los 20 días previos a la segunda investidura de su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada el 20 de enero de 2025.

En medio de controversia por la millonaria inversión para producirlo, el documental llegó a los cines de Estados Unidos el 30 de enero de 2026.

Sin embargo, la producción recaudó US$7 millones en su primer fin de semana y, finalmente, logró percibir 16.4 millones de dólares, con lo cual se convirtió en el mejor estreno de un documental en la última década.

Amazon MGM Studios pagó US$40 millones por los derechos del documental y lanzó una campaña publicitaria millonaria e inédita para una cinta de este tipo.

“A los clientes les va a encantar”, aseguró la compañía a medios internacionales, justificando el precio y la adquisición de la película, que a partir del lunes 9 de marzo podrá verse en esta plataforma de entretenimiento.

¿De qué trata la película de Melania Trump?

“Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará”, declaró Melania Trump a EFE durante la premiere en Washington, en enero pasado.

A lo largo de 1 hora y 48 minutos, el documental muestra un retrato íntimo de Melania Trump en pleno proceso de transición, mientras coordina los preparativos de la ceremonia, enfrenta las complejidades de su regreso a la Casa Blanca y gestiona el traslado de su familia a Washington.

“Lejos del enfoque protocolario, este largometraje muestra lo que ocurre fuera del foco público. A través de imágenes exclusivas y acceso a espacios inéditos que capturan reuniones cruciales y conversaciones privadas, se revela el arduo trabajo que conlleva este cargo, así como se construye una mirada cercana del desafío de reorganizar la vida familiar y adaptarse, una vez más, a las exigencias del poder”, se lee en la sinopsis.

La cinta fue producida por la propia Melania Trump y dirigida por Brett Ratner, quien desde 2017 no había dirigido ninguna película tras ser acusado de conducta sexual inapropiada, lo cual siempre negó.