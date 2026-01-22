Qué implicaciones tiene la salida oficial de EE. UU. de la OMS por órdenes de Trump

Este jueves 22 de enero se hizo oficial la salida de EE. UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decisión que formó parte de una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en el 2025.

La salida de EE. UU. de la OMS ha generado, según expertos, preocupación no solo por las implicaciones que tiene esta decisión en la salud a nivel mundial, sino también por las cifras millonarias que Washington debe a la organización.

Ese mismo día, un funcionario del Departamento de Salud de EE. UU. habló con los medios y reiteró que los motivos para salirse de la OMS eran que países con poblaciones más grandes, como China, no pagaban el mismo volumen de cuotas que el país estadounidense.

El funcionario agregó que EE. UU. tenía que pagar el 25% del presupuesto de la OMS y que la organización nunca intentó que otros países abonaran más cuotas.

"Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso", añadió el funcionario.

🚨 BREAKING: The United States withdraws from the World Health Organization TODAY, one year after President Trump's historic executive order from the Oval Office



After 77 years, the USA is no longer a WHO member.



LET'S GO! 🔥🔥



Good riddance. Thank you President Trump! 🇺🇸 pic.twitter.com/vfArbPzHcA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 22, 2026

Cuando la OMS se fundó en 1948, EE. UU. se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteamericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

Otro funcionario estadounidense aseguró este jueves, en relación con las cuotas millonarias que Washington tiene por pagar, que los términos de dicha resolución de 1948 no incluyen nada relativo a que, como condición para salir de la OMS, "se deba realizar pago alguno antes de que se haga efectiva la retirada".

WHO- Trump withdraws the US from the World Health Organisation 🚨 pic.twitter.com/9CR1t1zIQ1 — Bernie (@Artemisfornow) January 21, 2025

La Administración Trump ha insistido en varias ocasiones en que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024–2025, que se estima ascienden a entre US$260 millones y US$280 millones.

Trump, que ya había iniciado el proceso en su primer mandato (2017–2021) para sacar al país de la organización por lo que consideró una mala gestión de la pandemia de la covid-19, volvió a insistir en ese punto en la orden ejecutiva que firmó.

En el texto también criticaba el rol de la OMS en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para adoptar reformas y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros Estados miembros, una referencia directa al peso de China.

Lea también: Las razones por las que EE. UU. abandona los objetivos de salud mundiales