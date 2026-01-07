¿Cuáles son las organizaciones de las que Donald Trump retira a Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el retiro del país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unesco, el ACNUR y el Acuerdo de París sobre el clima, al considerar que “ya no sirven a los intereses” nacionales. La decisión fue anunciada por la Casa Blanca mediante un comunicado en la red social X y forma parte de la política exterior adoptada desde su retorno a la presidencia en el 2025.

El Departamento de Estado detalló que muchas de estas entidades son “innecesarias, mal gestionadas, derrochadoras o cooptadas por intereses contrarios a los de Estados Unidos”. Aunque no se especificaron los nombres de todas las organizaciones, sí se confirmó la salida de instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Acuerdo de París sobre el clima y la Unesco —a la que el país había retornado durante el mandato de Joe Biden—.

Organizaciones de la ONU afectadas

Entre las más impactadas por el recorte figuran la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que han tenido que reducir sus operaciones en el terreno debido a la disminución de fondos estadounidenses.

Contexto: una postura ya conocida

Desde la Asamblea General de la ONU, en septiembre del 2025, Trump criticó abiertamente al organismo multilateral, afirmando que está “muy lejos de alcanzar su potencial”. No es la primera vez que adopta una posición de aislamiento: ya lo había hecho durante su primer mandato, al desvincular al país de acuerdos clave como el pacto climático de París.

Algunas de las 66 entidades identificadas:

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)

Acuerdo de París (reincorporación cancelada)

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

El listado completo no fue divulgado por la Casa Blanca al cierre de esta edición.

“Estas instituciones promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que atentan contra nuestra soberanía”, se lee en el mensaje.

Reacción oficial de EE. UU.

El secretario Marco Rubio respaldó la decisión del presidente Trump y la calificó como una promesa cumplida.

“Hoy, el presidente Trump anunció que Estados Unidos abandonará 66 organizaciones internacionales antiamericanas, inútiles o derrochadoras. La revisión de otras organizaciones internacionales continúa”, declaró Rubio.

Añadió que estos retiros “cumplen una promesa clave que el presidente Trump les hizo a los estadounidenses: dejaremos de subsidiar a los burócratas globalistas que actúan en contra de nuestros intereses”. Según el funcionario, la actual administración “siempre priorizará a Estados Unidos y a los estadounidenses”.