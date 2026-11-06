¿Qué lo provocó? Los detalles del buque que sufrió una explosión al salir del estrecho de Ormuz

Este 6 de noviembre, la entidad británica denominada Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO, en inglés) recibió una alerta sobre un buque cisterna que habría sufrido una explosión mientras salía del estrecho de Ormuz.

La UKMTO informó sobre el incidente este viernes en su plataforma oficial, donde detalló que ocurrió aproximadamente a 16 millas náuticas al este de Khasab, en Omán.

Respecto a la explosión, la UKMTO afirmó que ocurrió en la línea de flotación, en el costado de babor del buque cisterna.

«La tripulación se encuentra a salvo y localizada. El buque continúa su travesía por sus propios medios», señaló la UKMTO en su informe.

La UKMTO no brindó detalles sobre el origen de la explosión ni sobre la bandera bajo la que navegaba el buque cisterna.

Este incidente se produce después de que Irán informara, también este viernes, sobre dos petroleros que habrían chocado contra minas mientras navegaban por «rutas no autorizadas» en el estrecho de Ormuz.

Estos hechos ocurren en medio de las restricciones impuestas por Irán al tránsito de buques por el estrecho, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes.

En el último mes se han multiplicado los ataques y, según Teherán, los incidentes de petroleros con minas en el estrecho de Ormuz. Algunos analistas consideran que esta situación responde a una política destinada a elevar el precio del crudo para perjudicar al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato de esta semana.

La Guardia Revolucionaria insistió este viernes en que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y continuará así hasta que Estados Unidos acepte sus siete condiciones para poner fin a la guerra.

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