¿Qué pasará ahora? juez cierra caso de fraude y lavado contra el expresidente Juan Orlando Hernández

Este 1 de septiembre un juez de Tegucigalpa cerró el caso por fraude y lavado en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien regresó al país centroamericano tras recibir un indulto en EE. UU.

"Se ha dictado sobreseimiento definitivo al expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado", dijo este martes el vocero de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Carlos Silva.

Agregó que, derivado de la decisión del juez, se le extenderá a Hernández la carta de libertad definitiva este mismo martes, y que se han quedado sin efecto las medidas que se le fueron dictadas anteriormente.

Silva agregó que las partes procesales ya fueron notificadas y que, si alguna no está de acuerdo, puede "interponer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones desde el mismo circuito de Criminalidad Organizada".

Hernández, previo a su regreso a Honduras, cumplía una condena de 45 años por ser señalado de narcotráfico.

El pasado 1 de diciembre de 2025 el expresidente fue indultado por el mandatario Donald Trump y el pasado 26 de julio regresó a Honduras para enfrentar el juicio por fraude y lavado.

#ÚLTIMAHORA | Un juez cierra el caso por fraude y lavado contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado en Estados Unidos. pic.twitter.com/kPfUNte1Nh — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 2, 2026

El portavoz del Poder Judicial señaló que a la defensa de Hernández se le admitieron 31 medios de prueba documentales que hacían referencias a que las determinaciones que se adoptaron en la investigación se tomaron como presidente del Parlamento (2010-2014) y no como presidente del Ejecutivo (2014-2022), y se le admitió un testigo".

La Fiscalía presentó 16 pruebas documentales y un testigo, y realizó tres pericias.

Hernández afrontaba en Honduras el caso conocido como Pandora II, abierto en 2023, que investigó el supuesto desvío irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, periodo en el que presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral.

#HCHNoticias | ¡LIBRE DE CULPAS! Juan Orlando Hernández recibió el sobreseimiento definitivo y está completamente libre de todas las acusaciones. El exmandatario agradeció a Dios y señaló que está muy golpeado por lo que sufrió su familia durante los últimos años.

"Los que… pic.twitter.com/rj25U0wUZt — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 1, 2026

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