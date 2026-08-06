Internacional
Qué pasará con Anthony Fauci tras ser declarado en desacato por un comité del Senado en EE. UU.
Un comité del Senado aprobó una resolución a favor de declarar en desacato al exdirector del NIAID, Anthony Fauci.
El Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), comparece ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 6 de agosto, un Comité de Seguridad Nacional del Senado aprobó una resolución para declarar en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci.
La decisión se debe a que Fauci se negó a responder preguntas sobre su gestión durante la pandemia del covid-19 en una audiencia celebrada la semana pasada en el Senado.
La votación fue promovida por el senador republicano Rand Paul, luego de que Fauci se negara a responder las preguntas de los legisladores al acogerse en numerosas ocasiones a la Quinta Enmienda para no declarar.
La decisión de este jueves abre la puerta a que el Departamento de Justicia evalúe si presenta cargos contra Fauci.
Paul anunció que enviará la decisión del comité directamente al Departamento de Justicia, sin una votación en el pleno del Senado. Por ello, será el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, quien deberá aprobar esta decisión, ya que también preside la Cámara Alta.
Si finalmente el Departamento de Justicia presentara cargos contra Fauci, comenzaría una intensa batalla legal, ya que el exresponsable de salud recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden por todas sus acciones desde el 2014 hasta enero del 2025.
Fauci justificó su silencio de la semana pasada con el argumento de que Paul lo había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, 'tras las rejas'".
En todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".
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