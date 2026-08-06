Qué pasará con Anthony Fauci tras ser declarado en desacato por un comité del Senado en EE. UU.

Este 6 de agosto, un Comité de Seguridad Nacional del Senado aprobó una resolución para declarar en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci.

La decisión se debe a que Fauci se negó a responder preguntas sobre su gestión durante la pandemia del covid-19 en una audiencia celebrada la semana pasada en el Senado.

La votación fue promovida por el senador republicano Rand Paul, luego de que Fauci se negara a responder las preguntas de los legisladores al acogerse en numerosas ocasiones a la Quinta Enmienda para no declarar.

La decisión de este jueves abre la puerta a que el Departamento de Justicia evalúe si presenta cargos contra Fauci.

Paul anunció que enviará la decisión del comité directamente al Departamento de Justicia, sin una votación en el pleno del Senado. Por ello, será el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, quien deberá aprobar esta decisión, ya que también preside la Cámara Alta.

BREAKING: Republicans on the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee on Thursday voted to hold Dr. Anthony Fauci in contempt of Congress.



It comes after Fauci invoked the Fifth Amendment and declined to answer questions at a hearing last week about his role… pic.twitter.com/b89U0S7mMd — ABC News (@ABC) August 6, 2026

Si finalmente el Departamento de Justicia presentara cargos contra Fauci, comenzaría una intensa batalla legal, ya que el exresponsable de salud recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden por todas sus acciones desde el 2014 hasta enero del 2025.

Fauci justificó su silencio de la semana pasada con el argumento de que Paul lo había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, 'tras las rejas'".

En todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

Sen. Rand Paul on Anthony Fauci contempt of Congress vote:



“For now, we will hand-carry this over to the attorney general. We will hand-carry this to the district court here in Columbia… As a committee, we have voted the majority to refer this, so that will be accomplished… pic.twitter.com/cQRt5xEWvp — NEWSMAX (@NEWSMAX) August 6, 2026

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