Las revelaciones de los diarios personales de Anthony Fauci sobre Trump, el covid-19 y la teoría de la fuga del virus de un laboratorio en China

Anthony S. Fauci, el científico de los Institutos Nacionales de la Salud que ayudó a liderar la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus antes de dimitir a finales del 2022, se quejó en privado de las "divagaciones" del presidente Donald Trump y se deleitó con la cobertura mediática de su papel, según anotaciones de su diario personal publicadas el pasado fin de semana por el senador Rand Paul —republicano por Kentucky—.

Paul, quien investiga los orígenes del covid-19, citó a Fauci a testificar sobre la pandemia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el miércoles pasado. Paul ha sostenido durante años que Fauci ayudó a encubrir la posibilidad de que el coronavirus se filtrara de un laboratorio, una acusación que Fauci ha negado persistentemente.

El año pasado, Paul citó a declarar a 14 agencias estadounidenses, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, como parte de su investigación, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo que su equipo recopiló las anotaciones del diario de Fauci y las entregó.

“Nos llevó unos ocho meses recuperar estos datos de 11 servidores distintos”, declaró Kennedy a Fox News, y añadió en las redes sociales que las entradas del diario ofrecen un “contraste sorprendente” entre los comentarios públicos de Fauci y sus pensamientos privados.

El diario personal consta de más de mil páginas con anotaciones casi diarias durante los meses más críticos de la pandemia, lo que ofrece una visión íntima de cómo el destacado científico que estuvo en el centro de la respuesta nacional a la pandemia se desenvolvió bajo dos administraciones presidenciales durante la creciente crisis sanitaria.

Al ser consultado el lunes pasado sobre las anotaciones del diario, un portavoz de Fauci declinó hacer comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Estas son algunas de las conclusiones clave:

Relaciones con Trump

Fauci dedicó parte del primer año de la pandemia a trabajar con Trump e intentar contrarrestar los comentarios del presidente que minimizaban el brote, un desafío que detalló en numerosas entradas de su diario.

La primera vez que se reunieron en la Sala de Crisis, el 29 de enero del 2020, parecieron llevarse bien. Fauci escribió: “El Presidente entró y lo primero que me dijo al mirarme fue: ‘Anthony, usted es una persona muy famosa. Mi buen amigo Lou Dobbs… me dijo que usted es una de las personas más inteligentes, cult,mas y destacadas que conoce’. Luego se quedó durante 20 minutos y me hizo la mayoría de sus preguntas. Me sorprendió y me complació mucho, y los adjuntos quedaron claramente asombrados e impresionados”.

Cuando Trump salió de la habitación, Fauci recordó que el presidente dijo: “Gracias de nuevo, Anthony. Contamos contigo”. A finales de febrero, escribió que Trump lo había llamado para hablar sobre la situación del covid, y Fauci dijo que lo había "animado a no restarle importancia a la gravedad de la situación, ya que, si las cosas empeoran, parecería que está encubriendo algo... Pensé que había escuchado lo que le dije, pero al día siguiente, volvió a restarle importancia".

Pero en un par de entradas del mes siguiente, Fauci escribió sobre su creciente cansancio ante las "divagaciones" de Trump.

El científico más visible de la pandemia dejó por escrito sus impresiones sobre Donald Trump, la crisis sanitaria y la presión política. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

27 de marzo del 2020: “Conferencia de prensa muy laboriosa donde el presidente divagó. Desperdició la oportunidad de centrarse en el paquete de ayuda y se lanzó a su diatriba contra las administraciones anteriores”.

28 de marzo de 2020: “Interacción INCREÍBLE con el Presidente de los Estados Unidos. … Lideré la conversación, ya que el Presidente no dejaba de mencionarme. Fue una conversación inquietantemente divagante, pues no paraba de hablar de los índices de audiencia televisiva, la hidroxicloroquina, la gripe y prácticamente de todo lo demás, mientras yo intentaba mantenerlo centrado —con la ayuda del vicepresidente—. … A pesar de su divagación y su falta de atención, insistí en que el Presidente dijera explícitamente que esto NO es una cuarentena”.

El 2 de junio del 2020 escribió sobre una reunión más positiva con Trump en el Despacho Oval, centrada en las vacunas contra el covid-19. “Como siempre, el presidente fue muy cordial y amable conmigo. Cuando entró al Despacho Oval mientras lo esperábamos, yo estaba de pie junto a la puerta y me dijo: ‘Te quiero, Tony. Me dan ganas de darte un fuerte abrazo’”.

En el verano del 2020, Fauci escribió repetidamente sobre los medios de comunicación, afirmando que estaban "creando un conflicto abierto entre Trump y yo", mientras les decía al presidente y a otros funcionarios de la administración que dejaran de minimizar la crisis.

El 10 de julio, Fauci escribió que había tenido una "reunión importante" con Mike Pence, durante la cual le dijo al vicepresidente que sería "totalmente honesto".

“Entonces, le dije que estaba perdiendo completamente credibilidad cuando tenemos más de 60 mil casos nuevos con un aumento de hospitalizaciones y muertes, y él comienza en las ruedas de prensa diciendo: ‘Estamos en un buen lugar’”.

Las anotaciones privadas de Anthony Fauci muestran cómo intentó convencer a Donald Trump de reconocer la gravedad del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fauci adoptó un enfoque similar con Trump, detallando cómo recibió una llamada de él el 15 de julio —un “!día Asombroso!”— en la que el presidente “empezó diciendo que esta tensión entre él y yo es terrible y tiene que terminar. Me ama y sabe que tenemos una relación muy especial y que hemos conectado desde el principio”.

Fauci continuó: “Entonces empezó a hablarme de lo mal que estaban las cosas. Quería que fuera ‘positivo’. Aproveché la oportunidad para decirle: ‘Señor presidente, con su permiso, ¿puedo serle totalmente sincero? Tenemos un problema y tenemos que reconocerlo. Tenemos que admitir que la situación es grave, de lo contrario perderemos toda credibilidad’. … No le gustó del todo, pero dijo que entendía lo que quería decir. Fue una conversación muy productiva”.

Fauci escribió el 4 de agosto que tuvo que explicarle directamente a Trump, a quien describió como alguien que "soltaba palabrotas" y "deliraba diciendo que solo veíamos más casos porque hacíamos más pruebas", que el aumento de las pruebas no causa casos.

“En definitiva, fue una muestra de su desesperación y de que aún no comprende la pandemia. Un encuentro muy interesante”, escribió Fauci.

Fauci escribió el 8 de agosto: “El presidente actúa de forma aún más errática. Sigue insistiendo en que el aumento de casos se debe únicamente al incremento de las pruebas, ignorando el aumento del porcentaje de positivos, las hospitalizaciones y las muertes (más de 1,000 al día)”.

El 1 de noviembre del 2020, tras una entrevista con Fauci publicada en The Washington Post, Trump lo llamó desde el Air Force One. Según el diario, Trump le dijo: “Tony, me caes muy bien, y lo sabes, pero ¿qué demonios estás haciendo? Constantemente me lanzas bombas. Todos quieren que te despida, pero no lo voy a hacer, tienes una carrera demasiado brillante, pero tienes que ser positivo”.

Trump continuó: “Me caes bien, pero mucha gente, no solo en la Casa Blanca, sino en todo el país, te odia por lo que estás haciendo. … Y ese maldito Biden. Es tan estúpido. Eres diez veces más inteligente que él. Le voy a patear el trasero en estas elecciones. Ganaré por goleada. Ya verás. … Tony, tienes que ser positivo. No quiero que te alejes de la televisión, pero cuando estés ahí fuera, tienes que ser positivo”.

Fauci también criticó al presidente por sus afirmaciones de negación de las elecciones:

10 de noviembre del 2020: “El presidente sigue insistiendo en que el Partido Republicano ganó las elecciones. Un mundo totalmente paralelo. Kayleigh y los senadores republicanos —Graham, McConnell, Ted Cruz— se están vendiendo al apoyar las afirmaciones infundadas del presidente. Nos dirigimos hacia una crisis constitucional”.

16 de noviembre del 2020: “Aumento continuo: 138 mil nuevos contagios ayer. El presidente no tiene ningún interés en la pandemia. Se centra en impedir que Biden sea presidente. Está avergonzando a Estados Unidos. Sin embargo, 72 millones de personas votaron por él. Es difícil de entender. La locura se ha apoderado de parte de nuestro país”.

En una entrada del 29 de marzo del 2021, Fauci escribió que Trump "es verdaderamente un adolescente odioso".

Las notas personales de Anthony Fauci muestran el choque entre la evidencia científica y el discurso político durante la pandemia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Teoría de fugas

Antes de la audiencia del miércoles pasado, Paul se centró en las anotaciones del diario de Fauci que abordan la teoría de que el coronavirus se filtró de un laboratorio en Wuhan, China. Paul ha sostenido durante mucho tiempo que Fauci y otros líderes gubernamentales no fueron transparentes sobre los vínculos de Estados Unidos con la investigación del virus realizada en Wuhan, donde se detectó por primera vez el brote de coronavirus en el 2019.

Fauci ha negado reiteradamente las afirmaciones de Paul. Las anotaciones en su diario, que recogen sus reflexiones sobre los posibles orígenes del virus, reflejan esta postura.

El 26 de enero del 2020, Fauci escribió que nuevos datos mostraban que "la primera infección se produjo a principios de diciembre y no estaba relacionada con el mercado" —en referencia a un mercado de animales vivos en Wuhan—, que se propagó entre la población semanas antes de que se hiciera público el brote. "Recuerden que, al principio, los chinos decían que no había transmisión de persona a persona y que los 27 casos originales provenían del mercado. Ahora sabemos que el mercado no fue la fuente, sino el amplificador", escribió.

Cinco días después, Fauci escribió que recibió una llamada de un biólogo que le pedía consejo sobre cómo abordar las "teorías conspirativas" que sostenían que el virus había sido modificado genéticamente y liberado deliberada o accidentalmente en Wuhan. Fauci escribió que sugirió que se reuniera un grupo más amplio de biólogos evolutivos y virólogos, lo cual ocurrió al día siguiente.

Tras la reunión de expertos, Fauci relató que “no hubo un acuerdo total sobre la probabilidad de una inserción deliberada”. Acordaron ver si la Organización Mundial de la Salud podía convocar a más expertos.

Paul y otros críticos de Fauci han dicho que debería haber sido más transparente desde el principio sobre sus dudas acerca del origen del virus. Fauci y sus aliados han señalado comentarios como una entrevista de febrero del 2020 con USA Today, en la que Fauci reconoció que el mercado pudo haber sido un "amplificador" del virus y dijo que la gente estaba "analizando" si el virus se había liberado accidental o deliberadamente, aunque restó importancia a esa posibilidad.

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En varias ocasiones, Fauci criticó en su diario las crecientes preguntas de Paul y otros sobre si se había encubierto el origen del virus.

En abril del 2021, Fauci escribió que miembros de la "derecha radical" y funcionarios como Paul estaban intentando "vincularme con el virus de Wuhan... Dicen que trabajé deliberadamente con los chinos junto con —el zoólogo— Peter Daszak para crear un virus que se liberaría al mundo. Esto suena mucho a una teoría conspirativa descabellada, que de hecho lo es. Sin embargo, hay suficientes personas desequilibradas como para que esto se convierta en un problema".

Al mes siguiente, escribió: “El tema de la fuga del virus del laboratorio chino de Wuhan está volviendo a cobrar fuerza”, impulsado por “los personajes de siempre”.

Posteriormente, Fauci volvió a desestimar esta idea, calificándola de "típica teoría de la conspiración".

En mayo del 2021, escribió que la situación se estaba descontrolando debido a los informes de prensa sobre sus supuestas contradicciones respecto a las teorías sobre el origen del virus. “Siempre he afirmado que lo más probable es que el virus se originara de forma natural a partir de un reservorio animal que se transmitió a un humano. Sin embargo, en los últimos días, dada la cantidad de especulaciones sobre la posibilidad de una fuga en un laboratorio, he estado diciendo que nadie está completamente seguro del origen, incluyéndome a mí, por lo que pido una investigación exhaustiva”.

“Solicitar una investigación simplemente busca poner fin a la enorme cantidad de especulaciones y teorías conspirativas”, continuó. “Sin embargo, esto se está interpretando como un nuevo cambio de postura de Fauci. La extrema derecha es realmente asombrosa en su capacidad para distorsionar la realidad”.

Esta foto, tomada el 11 de julio de 2024, muestra al microbiólogo Yuen Kwok-yung (a la derecha) frente a una instalación de nivel 3 de contención física (instalación PC3) en el Hospital Queen Mary de Hong Kong. El microbiólogo de Hong Kong Yuen Kwok-yung ha luchado contra algunas de las peores amenazas del mundo, incluido el virus del SARS, que ayudó a aislar e identificar. Y tiene una advertencia. Otra pandemia es inevitable y podría causar un daño mucho peor que el de la COVID-19, según este científico de voz suave, a quien a veces se considera el equivalente de Hong Kong al destacado experto en salud estadounidense Anthony Fauci. (Foto Prens Libre: Hemeroteca PL)

Cobertura positiva

A medida que crecía su notoriedad mundial, Fauci lidiaba con la cobertura mediática positiva y los momentos de fama, y a veces incluso los disfrutaba.

El 10 de marzo del 2020: “Para bien o para mal, me estoy convirtiendo en una celebridad internacional. Recibo llamadas de todo el mundo”.

Doce días después, escribió: “La rueda de prensa de la Casa Blanca fue recogida por muchos medios. Muchos perfiles y artículos impresos sobre mí. ¡Ridículo, demasiados para contarlos!… La prensa está enloqueciendo conmigo”.

Al día siguiente, escribió: “Por lo visto, la Casa Blanca está muy molesta porque me están haciendo un perfilamiento y parece que estoy menospreciando al presidente y convirtiéndome en una estrella que lo eclipsa. La prensa está haciendo el juego, al igual que la avalancha de tuits. ¡Es muy estresante!”.

Tres días después: “¡UNA LOCURA, UNA LOCURA! Le ponen mi nombre a las donas; venden camisetas con mi foto; una radio de San Francisco me dedica una canción… videollamada con Trevor Noah; Instagram con Steph Curry”.

“La prensa sigue hablando mucho de mí”, escribió al mes siguiente. (Incluyó un enlace a un artículo de The Atlantic titulado “Por qué Estados Unidos tiene tanta sed de Anthony Fauci”).

Anthony Fauci, exasesor médico principal del presidente de Estados Unidos, asiste a la reunión del Subcomité Especial de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., el 3 de junio de 2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En mayo, escribió: “La situación con mi fama nacional e internacional es explosiva y realmente inimaginable. No exagero al decir que hoy soy la persona más famosa y de la que más se habla en el país, y una de las más reconocidas del mundo. … Ni siquiera puedo leer todo lo que se escribe sobre mí porque estoy muy ocupado… en serio. El presidente parece estar encantado conmigo, aunque le estoy robando el protagonismo. Estamos desarrollando una relación muy singular e interesante. … Todos están preocupados por mi salud y bienestar, probablemente porque se comenta por todas partes que tengo casi 80 años”.

“Me han invitado a participar en Dancing with the Stars, ¡pero no, gracias!”, escribió en junio del 2020.

En sus diarios, escribió sobre sus interacciones con celebridades como Julia Roberts (“Era absolutamente fabulosa. Me avergonzó un poco cuando me senté en la silla y aparecí en la pantalla a través de Zoom, se puso las manos delante de la boca y dijo: 'Oh, Dios mío. Es el Dr. Fauci, está aquí'); Joan Baez, de quien dijo que se había convertido en una “amiga por correspondencia muy agradable” para agosto del 2020; y Kareem Abdul-Jabbar —quien durante una charla pública le dijo: “De un jugador de baloncesto a otro, gracias por todo lo que has hecho”—.

En diciembre del 2022, escribió tras la entrega de los premios Kennedy Center Honors: “La situación fue un tanto inusual, ya que me vi completamente rodeado de gente que gritaba mi nombre y me aplaudía al salir del vehículo. … Me asombró cómo este reconocimiento hacia mí había alcanzado tal magnitud. Desde luego, no se me sube a la cabeza, pero es bastante extraño y un poco inquietante”.

Fauci también detalló largas conversaciones con miembros de los medios de comunicación, incluyendo algunos periodistas que lo elogiaron en privado, así como los intentos de funcionarios de la administración por influir en la cobertura mediática. En una entrada de su diario de enero del 2021, Fauci detalla cómo Jeff Zients, el coordinador entrante de la respuesta al covid-19 de Biden, le pidió que ayudara a desmentir una noticia de Político que afirmaba que Biden ya estaba descontento con su equipo de respuesta al covid-19. "Jeff me pide un favor: que vaya de forma 'extraoficial' y le diga al periodista que están haciendo un muy buen trabajo", escribió Fauci. "Le dije a Jeff que, por supuesto, estaría encantado de hacerlo".

Amenazas crecientes

El 27 de marzo del 2020, Fauci escribió sobre las amenazas a su seguridad y la de su familia: “PROBLEMAS DE SEGURIDAD: Amenazas en la ‘web oscura’ —contra— mí, Chris y las niñas. Saben todo sobre nosotros, incluyendo dónde viven y trabajan mis hijas. Gente extraña merodea alrededor de mi casa y toma fotos de la casa”. Dijo que agentes de la policía de Washington D. C. estaban apostados en su casa y que agentes de seguridad lo acompañaban.

“PRENSA LOCA: los fanáticos de extrema derecha están inventando teorías conspirativas que afirman que soy un espía de Hillary Clinton que intenta destruir a Trump”, escribió dos días después.

Mientras la prensa avivaba la tensión entre Trump y Fauci, este escribió el 20 de junio del 2020 que la extrema derecha lo atacaba con mayor intensidad. “Situaciones políticas muy tensas. Francamente, no me importan. Seguiré haciendo lo que hago”, escribió.

En junio del 2021, escribió que “el ataque despiadado contra mí continúa… Todo el grupo republicano de extrema derecha en la Cámara de Representantes y el Senado ha vendido completamente su alma al mentiroso empedernido expresidente Trump”.

“Debo señalar que en las últimas semanas, y más intensamente en los últimos días, he estado sometido a un estrés extremo, agravado particularmente por los maníacos de extrema derecha de la web oscura que continúan atacándome en el área de la investigación sobre ganancia de función, acusaciones de mentir al Congreso bajo juramento y una variedad de otras acusaciones conspirativas”, escribió el 21 de septiembre del 2021.

En algunas de sus últimas entradas, en diciembre del 2022, Fauci escribió que todavía estaba "tratando de organizar mi protección después del 1 de enero" y que "está claro... que la extrema derecha y Qanon literalmente me odian".