¿Qué pasó con el Tren Maya? Choque de vagones fue por “anomalía” y no descarrilamiento, dice México

El Gobierno de México afirmó este miércoles que el incidente ocurrido el 19 de agosto con el Tren Maya fue un “percance de vía” debido a una “anomalía”, y no un descarrilamiento, como se informó en un principio. También confirmó que no hubo lesionados.

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que el choque entre dos vagones en Izamal, Yucatán, se debió a “una anomalía” en el diseño ferroviario, que aparentemente se activó por error. Por ello, será necesaria una revisión técnica.

“Cuando pasa el segundo convoy del coche número tres, el aparato cambia de posición completamente (…) ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque no debió haber pasado”, señaló el funcionario.

Indicó que la falla ya fue reportada a la Fiscalía General de la República (FGR), para que peritos verifiquen las causas del suceso.

El incidente ocurrió el 19 de agosto alrededor de las 13.48 horas, cuando el tren 304, en su ruta de Cancún a Mérida, “sufrió un percance de vía” al accesar “a baja velocidad a los andenes de la estación”.

Lozano Águila indicó que ninguno de los pasajeros presentó lesiones significativas y que se aplicaron los protocolos correspondientes para atenderlos.

“Inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad. La maquinista, al sentir el jalón de desacople de la vía, aplicó el freno de emergencia, como está previsto. El freno de emergencia funciona inmediatamente y detiene el tren (…) los pasajeros (terminan) sin afectaciones ni lesiones”, acotó.

Además, aseveró que se ofreció a los 261 usuarios afectados una alternativa para continuar su trayecto o la opción de esperar un “tren especial” para seguir su recorrido.

“No hubo afectación en los servicios o corridas del día. No interrumpimos los servicios”, señaló.

Añadió que, una vez se determinen las causas del hecho, se establecerán acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y también las operaciones del tren.

Este suceso se suma a otros dos descarrilamientos previos del Tren Maya, en los poco más de dos años que lleva en operación: el de marzo del 2024, en la estación Tixkokob, Yucatán, y el de enero del 2025, en Limones, Quintana Roo.