Sheinbaum celebra acuerdo entre México, Belice y Guatemala para proteger Selva Maya y ampliar trenes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes 18 de agosto la firma del acuerdo trilateral entre México, Belice y Guatemala para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya , el cual busca la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en la región.

“(Fue) un acontecimiento histórico. No se habían reunido nunca el primer ministro de Belice, el presidente de Guatemala y el presidente de México —presidenta de México, en este caso—. También, Guatemala había tenido gobiernos con los que era muy difícil reunirse con México. Pero ahora sí, y la verdad, fue una muy buena reunión”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Recordó que el programa plantea la protección biocultural de 5.7 millones de hectáreas, pero destacó que no se trata solo de proteger la naturaleza, sino también a la población que vive en la zona, “que se viva con bienestar”.

La gobernante mexicana explicó que se trabaja en la posible extensión del Tren Interoceánico hacia Guatemala, aunque precisó que esta ampliación sería desarrollada por ese país, bajo su propio marco legal y técnico, pero en coordinación con México.

“Eso ya lo haría Guatemala. No es que nosotros estaríamos construyendo los trenes, a menos que hubiera un convenio y ellos lo solicitaran”, detalló.

Del mismo modo, explicó que ambas naciones están muy interesadas en la ampliación del Tren Maya, con una ruta que cruzaría Belice y llegaría hasta Flores, en Guatemala.

“En este proyecto se conforma un grupo de trabajo de los tres países para tanto el proyecto de conectividad como otro grupo de trabajo para la protección de la Gran Selva Maya”, señaló.

El 15 de agosto, Sheinbaum, junto con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, firmaron un acuerdo en el sureño estado de Campeche y coincidieron en que se trata de una iniciativa histórica tanto por su dimensión ambiental como por su significado político y cultural.

Además, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, explicó en una rueda de prensa que los proyectos no afectarán reservas naturales ni sitios arqueológicos.

Añadió que en la Gran Selva Maya viven más de dos millones de guatemaltecos, mexicanos y beliceños. En esa zona habitan más de siete mil especies, entre ellas 200 en peligro de extinción.

Por su parte, Arévalo anunció la creación de un protocolo bilateral con México para la repatriación de migrantes, y un programa de trabajo temporal entre ambos países para promover la migración laboral segura.