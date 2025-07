¿Qué podría pasar en la reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping y qué se sabe del encuentro?

De acuerdo con varios medios internacionales, el presidente de EE. UU., Donald Trump, podría reunirse con su par chino, Xi Jinping, lo que representaría un giro en la tensa políticas que han mantenido las dos potencias.

De acuerdo con el medio británico The Times, Xi estaría planeando la reunión con Trump al margen del desfile en la Plaza Tiananmen, en la capital de China, que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre próximo, según consigna el diario argentino Infobae.

La reunión, que al principio había sido negada por el presidente de EE. UU., cambiaría el panorama político entre ambas naciones tras los roces que están causando actualmente los planes arancelarios impuestos por Trump y que entrarían en vigencia el próximo 1 de agosto, aunque para China se acordó una corta extensión del plazo.

Tras haber mostrado pesimismo, este martes el mandatario republicano confirmó que la reunión con su homólogo chino podría ocurrir "antes de fin de año", una afirmación que sigue a lo que consideró como un "positivo" diálogo comercial entre delegaciones de ambos países en Estocolmo.

"Espero con interés la reunión, diría que (puede producirse) antes de fin de año. Sería una manera de cerrar un círculo", respondió a bordo del Air Force One a una pregunta de la prensa sobre un futuro encuentro entre ambos líderes, que ya Trump había anunciado el pasado junio.

Washington y Pekín están en medio de unas intensas negociaciones sobre aranceles que han causado señalamientos y amenazas mutuas.

"Si me hubieran preguntado ayer, no, no pintaba muy bien (…). Scott me acaba de decir que la reunión de hoy con China fue muy bien", precisó Trump este martes en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que encabeza la conversación por parte de EE. UU. junto al representante comercial, Jamieson Greer, entre otros.

Bessent y Greer anunciaron que se reunirán este miércoles con Trump en la Casa Blanca para informarle sobre la marcha de las negociaciones y obtener su visto bueno a la extensión por otros 90 días de la tregua arancelaria acordada por ambos países, que debe concluir el 12 de agosto.

Ambas partes venían de unos aranceles del 145% que EE. UU. impuso a los productos chinos y del 125% que Pekín elevó sobre los estadounidenses, si bien durante la pausa Washington bajó los gravámenes al 30% y China al 10%.

De no llegar a un acuerdo antes del fin de la tregua, Pekín podría enfrentarse a aranceles del 80 u 85% sobre algunos de sus bienes, afirmaron los negociadores estadounidenses.

Respecto de los temas que se abordarían en esa reunión, no se ha brindado ningún detalle. Sin embargo, analistas concuerdan en que el escenario más certero sería que se rebajarían las tensiones entre ambos países.

Infobae también reveló que también se baraja otra reunión en el mismo lugar, en la que participaría el presidente ruso, Vladímir Putin.

Con información de EFE.