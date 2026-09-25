Qué se sabe de Noah Woods, el niño que desapareció mientras jugaba en un parque de Inglaterra y fue hallado muerto en un lago

Según el medio Independent, la búsqueda de Noah comenzó el 15 de septiembre, luego de que se separara de un familiar cuando jugaba cerca de un parque infantil en Brantham, Suffolk. De acuerdo con la Policía, el niño no hablaba y no escuchaba bien. Además, estaba siendo evaluado por un posible diagnóstico de autismo.

La investigación judicial informó que el niño pudo haber salido por un hueco en la valla de la zona de juegos. Al transcurrir más de 24 horas de su desaparición, las autoridades recuperaron el cuerpo de un niño en un lago conocido en la zona. Tras las evaluaciones correspondientes, se confirmó que era Noah Woods.

En la mañana de este viernes 25 de septiembre, la jueza forense Jyoti Gill abrió la investigación en el tribunal forense de Suffolk, en Ipswich. La jueza expresó sus condolencias al inicio de la audiencia, a la cual no asistieron los familiares del niño. Al finalizar la audiencia, Gill indicó el plazo de la investigación, cuya fecha queda pendiente de definir.

Las cámaras de seguridad del parque captaron a Noah y a su familiar alrededor de las 14 horas del día de su desaparición. El familiar emitió declaraciones a la Policía.

El inspector jefe de detectives Matthew Connick explicó durante la audiencia que el niño se encontraba bajo la supervisión de sus familiares ese 15 de septiembre, como parte de su rutina habitual.

Connick explicó que Noah salió por un hueco en la valla que conducía al jardín para luego atravesar una puerta abierta antes de dirigirse a Decoy Pond, el lago donde sería encontrado sin vida días más tarde. Su familiar intentó seguirlo y detenerlo, pero, después de 200 metros, perdió de vista a Noah. A partir del aviso a las autoridades, se inició una búsqueda exhaustiva que duraría varios días.

El cuerpo de Noah fue encontrado por un buzo de la Policía Metropolitana a unos cinco metros de la orilla, entre las raíces sumergidas de un árbol donde el agua tenía una profundidad aproximada de 1.8 metros, según el inspector.

La Policía de Suffolk confirmó el hallazgo del cuerpo. Las causas de muerte fueron consideradas inexplicadas, aunque no generaron sospecha. La autopsia no permitió determinar de inmediato la causa de muerte, por lo que el inspector señaló que se requieren más investigaciones.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento del niño alrededor de las 16 horas. Esa noche, su madre identificó formalmente su cuerpo.

Alrededor de 1 mil 300 personas se sumaron a la búsqueda de Noah junto con las autoridades. La familia agradeció a quienes colaboraron en el proceso y también a quienes realizaron homenajes a Noah. “Queremos que la gente lo recuerde corriendo, jugando a las escondidas, riendo y siendo el niño feliz que era. Así era Noah y así merece ser recordado”, expresaron.

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