Qué se sabe del arresto del guatemalteco acusado de apuñalar a dos amigos cuando veían un partido de fútbol en EE. UU.

Un joven de 19 años, identificado como Óscar Romero, fue arrestado en Nashville, Tennessee, acusado de apuñalar a dos personas durante una pelea ocurrida mientras veían un partido de fútbol en un complejo de apartamentos, según un reporte policial divulgado por medios locales.

El incidente ocurrió el 13 de junio en el complejo The Grove Brentwood, ubicado en Edmondson Pike, en South Nashville. De acuerdo con el informe de arresto, agentes del Departamento de Policía de Metro Nashville acudieron al lugar tras recibir una alerta por un ataque con arma cortante.

Una de las víctimas se trasladó por sus propios medios a una emergencia médica, mientras que la otra permanecía en el apartamento donde ocurrió el hecho. Según el reporte, una de las personas relató que el grupo veía un partido de fútbol cuando Romero se molestó, pateó unas cervezas y comenzó una discusión.

Regresó con un cuchillo, según la Policía

Un testigo y una de las víctimas indicaron a los oficiales que le pidieron a Romero que se retirara del apartamento. Sin embargo, según la versión policial, el joven salió del lugar y regresó poco después con un cuchillo.

La Policía señaló que Romero apuñaló a una de las víctimas en el pecho, causándole lesiones menores. La segunda víctima intentó detener la pelea y sufrió una herida en el brazo.

Tras el ataque, los agentes encontraron rastros de sangre en la escena. Según el reporte, Romero huyó hacia un área boscosa cercana, donde fue localizado y arrestado.

Enfrenta fianza de US$80 mil

Romero enfrenta dos cargos de agresión agravada con arma mortal. Las autoridades fijaron una fianza de US$80 mil.

De acuerdo con el reporte, el joven permanece detenido y bajo retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre el estado de salud de las víctimas ni sobre el motivo exacto de la discusión. Con información de Telemundo Nashville.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.