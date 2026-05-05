¿Por celos? el caso de la guatemalteca condenada a prisión por asesinar a su exmarido en Oregón

Una mujer originaria de Guatemala fue condenada a prisión por el asesinato de su exesposo en Oregón, informaron medios estadounidenses el 4 de mayo.

De acuerdo con el medio Law and Crime, el Departamento de Justicia de Oregón informó que la guatemalteca, identificada como Reina Gabriela Jackson, de 45 años, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el asesinato del doctor Craig Jackson en su domicilio, en el condado de Coos.

Jackson fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, luego de un juicio que duró aproximadamente tres semanas.

Según Law and Crime, el crimen ocurrió el 2 de agosto del 2021, cuando Jackson, en compañía de dos hombres, habría irrumpido en la vivienda del médico y le habría disparado.

Las autoridades, al llegar a la vivienda de Craig Jackson, lo hallaron sin vida con dos heridas de bala: una en la cabeza y otra en la zona del recto.

La actual pareja de Craig Jackson contó a las autoridades que, cuando ambos escucharon que había personas dentro de su casa, el médico fue a revisar, momento en el que comenzó a pelear con los dos hombres.

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La obsesión y el rencor terminaron de la peor manera para una familia en North Bend. Tras años de una amarga disputa legal, la justicia finalmente alcanzó a Reina Jackson (45), quien… pic.twitter.com/VdK5GXbsFl — MACHI 👑 (@arroba_machi) May 4, 2026

Relató que escuchó un disparo y se escondió debajo de la cama. Cuando se cercioró de que era seguro salir, halló el cuerpo sin vida de su pareja en un pasillo, fuera del dormitorio.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la vivienda y descubrieron que tres personas enmascaradas —dos hombres y una mujer— irrumpieron en la casa.

La fiscalía afirma que los agentes llegaron a la casa de la exesposa de Craig Jackson y que ella habría expresado "muy poca emoción" cuando le notificaron sobre la muerte de su expareja. También indicaron que, dentro de la vivienda, estaba encendida una chimenea y que tanto la puerta como la ventana estaban abiertas.

Una de las hipótesis de las autoridades sugiere que Jackson intentó eliminar cualquier prueba que la vinculara con el asesinato; sin embargo, los agentes descubrieron que, dentro de su vehículo, había un mapa con indicaciones para llegar a la casa de su exesposo. La mujer negó haber ido a ese lugar.

La principal hipótesis sobre el motivo del crimen es que la guatemalteca habría actuado por celos, al verlo con otra pareja. De hecho, Law and Crime señala que, en el 2018, Jackson rompió una de las ventanas de la vivienda de Craig Jackson cuando se dio cuenta de que él estaba con una amiga.

La pareja, según el medio, se conoció en Guatemala y se casó en el 2008, además de tener una hija en el 2013. En el 2014 se fueron a vivir a Oregón, pero el matrimonio terminó en el 2016, cuando ella pidió el divorcio.

Después del divorcio, Craig Jackson se casó en el 2020 con una mujer que conoció en China, mientras que la pensión alimenticia que pagaba a la guatemalteca terminó en el 2021.

Law and Crime señala que Reina Jackson huyó con su hija a Guatemala, pero fue detenida en el 2023. Mientras permanecía en prisión, su hija se quedó en Guatemala.

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