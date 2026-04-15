Tenía a dos menores en su apartamento: el caso del migrante guatemalteco condenado a prisión en Massachussetts

Las autoridades estadounidenses informaron que un guatemalteco que residía de manera ilegal en Dorchester, Massachusetts, fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual infantil.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó mediante un comunicado que el guatemalteco fue identificado como Miguel Gómez López, alias "Miguel Hernández", de 32 años, y fue condenado el pasado 9 de abril.

La condena fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Ángel Kelley.

Además, López enfrenta un procedimiento de deportación una vez cumpla su sentencia.

Las autoridades estadounidenses indicaron que en diciembre del 2025 el guatemalteco se declaró culpable de haber ingresado de manera ilegal al país, además del delito de posesión de pornografía infantil.

"El acusado fue detenido y acusado en junio del 2023 y ha permanecido bajo custodia desde entonces", señalaron las autoridades estadounidenses.

Miguel Gomez-Lopez, an illegal alien from Guatemala who had been deported twice & was unlawfully residing in Dorchester, MA with minor females in his apartment, has been sentenced to 13 years in prison for possessing child sexual abuse material as a result of an #FBI Boston Child… pic.twitter.com/hNwnnB23Kf — FBI Boston (@FBIBoston) April 13, 2026

Los hechos se remontan a junio del 2023, cuando agentes de seguridad de Boston llevaron a cabo una inspección de bienestar de una menor de 14 años, quien se encontraba dentro del apartamento donde vivía el guatemalteco.

"Cuando los agentes llegaron, descubrieron no una, sino dos menores de 14 años desaparecidas en el apartamento de Gómez López", añadieron las autoridades.

Las autoridades detallaron que una de las menores acompañaba a López fuera de su apartamento cuando llegó la Policía; la segunda menor, según las autoridades, estaba dentro del apartamento, presuntamente bajo los efectos del alcohol y desnuda.

"Un registro del teléfono de Gómez López reveló fotografías y videos de desnudos", añadieron las autoridades.

Finalmente, las autoridades de Estados Unidos indicaron que López se encontraba en situación irregular desde septiembre del 2017, año en que también se dictó por primera vez una orden de expulsión en contra del guatemalteco.

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