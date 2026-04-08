Guatemalteco se declara culpable en EE. UU. por traslado de migrantes en tráiler que dejó 56 muertos en Chiapas

Un guatemalteco se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por su participación en una red de coyotaje que trasladaba migrantes en un tráiler, el cual se accidentó en Chiapas, México, en el 2021 y dejó 56 muertos y más de 100 heridos.

Daniel Zavala Ramos, de 42 años, admitió el 7 de abril del 2026 su responsabilidad en el delito de conspiración para introducir migrantes indocumentados a territorio estadounidense, poniendo en peligro sus vidas y provocando lesiones graves y muertes, según el Departamento de Justicia. Fue extraditado de Guatemala en el 2025 para enfrentar cargos.

De acuerdo con los documentos judiciales, Zavala Ramos formaba parte de una estructura que reclutaba a migrantes —incluidos menores no acompañados—, cobraba por el traslado y organizaba su movilización desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos. Para ello utilizaban rutas terrestres en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

El traslado que terminó en tragedia

Durante la operación, el 9 de diciembre del 2021, al menos 160 migrantes fueron cargados en un tráiler que circulaba por territorio mexicano. El vehículo se accidentó cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que provocó la muerte de 56 personas y dejó a más de 100 heridas, algunas de gravedad.

El Sistema Estatal de #ProtecciónCivil informa que brinda atención derivado del accidente automovilístico de dos camiones que transitaban en el Puente Belisario Domínguez y Ribera Cauharé en #ChiapaDeCorzo.https://t.co/ql5HsdTjyi pic.twitter.com/w9UWbLEpzR — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) December 9, 2021

Las investigaciones establecieron que los migrantes viajaban en condiciones de hacinamiento, como parte de las prácticas utilizadas por redes de tráfico de personas en la región.

Investigación internacional

El caso fue investigado por Homeland Security Investigations (HSI), en coordinación con autoridades de Guatemala y México, incluidos fiscales del Ministerio Público y la Fiscalía mexicana.

La acusación forma parte del trabajo de la Joint Task Force Alpha, una iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir redes de tráfico y trata de personas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales. Según datos oficiales, esta fuerza ha logrado más de 450 arrestos, más de 395 condenas y más de 345 penas de prisión.

Foto de archivo: migrantes son trasladados en un tráiler en Chiapas, donde autoridades localizaron a más de 250 personas hacinadas. EFE/Carlos López (Foto: Prensa Libre, EFE, 2023).

Cómo operaba la red

Reclutaba migrantes en Guatemala

Cobraba por el traslado hacia Estados Unidos

Utilizaba rutas terrestres irregulares

Movilizaba personas en microbuses, camiones de ganado y tráileres

Incluía a menores no acompañados

Proporcionaba instrucciones a migrantes en caso de detención

Sentencia pendiente

Zavala Ramos será sentenciado el 7 de julio del 2026 y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, la cual será determinada por un juez federal con base en la legislación estadounidense.

Con su declaración de culpabilidad, el procesado reconoció ante la corte su participación en la estructura de coyotaje que organizó el traslado de migrantes en condiciones de alto riesgo. La sentencia definirá su responsabilidad penal en uno de los casos más graves vinculados al tráfico de personas en la región.

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