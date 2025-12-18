Internacional
Qué se sabe del hallazgo sin vida de una presentadora de deportes junto a su esposo en Alabama
Christina Chambers fue una reportera deportiva que recientemente fue hallada sin vida junto con su esposo en su vivienda en Alabama.
FOTO ILUSTRATIVA. Un reportero de Skysport sostiene un micrófono durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Bayern de Múnich y el Bayer 04 Leverkusen en Múnich, Alemania, el 28 de septiembre de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios internacionales informaron sobre el caso de Christina Chambers, presentadora deportiva de televisión hallada sin vida junto con su esposo, Johnny Rimes, en su vivienda en Hoover, Alabama.
De acuerdo con medios como Univisión, el hallazgo de los cuerpos ocurrió aproximadamente a las 9 horas del pasado 16 de diciembre.
Ese día, el Departamento de Policía local habría recibido una llamada en la que se informaba que la pareja “no presentaba ningún síntoma de vida”, luego de ser encontrada por un familiar.
Las autoridades y paramédicos que llegaron al lugar afirmaron que la pareja había fallecido debido a heridas de bala.
Sin embargo, las primeras investigaciones plantean la hipótesis de que se trata de un asesinato o suicidio, y que el caso “no supone una amenaza” para la seguridad nacional.
En la vivienda, las autoridades encontraron a un menor de 3 años, hijo de Chambers y Rimes.
El medio People publicó que uno de los vecinos expresó preocupación por su estado debido a que la pareja no asistió a un evento religioso al que solían acudir.
Tras esto, el vecino avisó al padre de Rimes para que llegara a la vivienda. Cuando este llegó, el niño le abrió la puerta y lo dejó pasar.
“El niño le abrió la puerta. Y luego volvieron a entrar a la casa y hallaron los cadáveres. Es desgarrador”, dijo el vecino al medio.
También afirmó que, tras el nacimiento del menor, algo “no estaba bien” con la pareja, pero no especificó qué podía ser.
Chambers fue una reconocida presentadora deportiva que trabajó en medios como WLTZ y WBRC.
