Qué se sabe del hallazgo sin vida de una presentadora de deportes junto a su esposo en Alabama

Medios internacionales informaron sobre el caso de Christina Chambers, presentadora deportiva de televisión hallada sin vida junto con su esposo, Johnny Rimes, en su vivienda en Hoover, Alabama.

De acuerdo con medios como Univisión, el hallazgo de los cuerpos ocurrió aproximadamente a las 9 horas del pasado 16 de diciembre.

Ese día, el Departamento de Policía local habría recibido una llamada en la que se informaba que la pareja “no presentaba ningún síntoma de vida”, luego de ser encontrada por un familiar.

Las autoridades y paramédicos que llegaron al lugar afirmaron que la pareja había fallecido debido a heridas de bala.

Sin embargo, las primeras investigaciones plantean la hipótesis de que se trata de un asesinato o suicidio, y que el caso “no supone una amenaza” para la seguridad nacional.

🚨 TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide



Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning.



Officers were called to the property in the 700 block of… pic.twitter.com/LkWKP64FIs — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025

En la vivienda, las autoridades encontraron a un menor de 3 años, hijo de Chambers y Rimes.

El medio People publicó que uno de los vecinos expresó preocupación por su estado debido a que la pareja no asistió a un evento religioso al que solían acudir.

We are absolutely heartbroken to share this news. We have confirmed former WBRC sports reporter Christina Chambers is one of the two people found dead in a Hoover home Tuesday morning. 💔 Please keep their family and your WBRC family in your thoughts as we navigate this loss.… pic.twitter.com/65s2dIAGes — WBRC 6 News (@WBRCnews) December 16, 2025

Tras esto, el vecino avisó al padre de Rimes para que llegara a la vivienda. Cuando este llegó, el niño le abrió la puerta y lo dejó pasar.

“El niño le abrió la puerta. Y luego volvieron a entrar a la casa y hallaron los cadáveres. Es desgarrador”, dijo el vecino al medio.

También afirmó que, tras el nacimiento del menor, algo “no estaba bien” con la pareja, pero no especificó qué podía ser.

Chambers fue una reconocida presentadora deportiva que trabajó en medios como WLTZ y WBRC.

