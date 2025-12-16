“Operación Sol de Medianoche”: los detalles del plan terrorista que un grupo cometería en California durante Año Nuevo

Internacional

“Operación Sol de Medianoche”: los detalles del plan terrorista que un grupo cometería en California durante Año Nuevo

El FBI informó sobe la captura de cinco personas que iban a cometer atentados con explosivos en zonas de Los Ángeles en víspera del Año Nuevo.

y

|

time-clock

FBI desbarata supuesto plan terrorista de grupo en EEUU

El director del FBI, Kash Patel, pronuncia unas palabras durante una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, DC, EE. UU., el 4 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 15 de diciembre, las autoridades federales de EE. UU. informaron sobre la captura de cinco personas que, presuntamente, formaban parte de un "grupo terrorista" y que planeaban llevar a cabo atentados con bombas en distintas zonas de Los Ángeles, en la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo con una publicación en la red social X del director del FBI, Kash Patel, en un inicio se reportó la captura de cuatro personas vinculadas con un grupo denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, en inglés).

"Estaban, presuntamente, planeando ataques coordinados con artefactos explosivos improvisados en la víspera de Año Nuevo en cinco lugares distintos en todo Los Ángeles", afirmó Patel.

Según documentos judiciales presentados en California, el plan se denominaba "Operación Sol de Medianoche" y, citando la querella:

LECTURAS RELACIONADAS

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia el arresto de un sospechoso en el caso de la bomba casera del 6 de enero.

Qué planeaba un grupo acusado de preparar ataques terroristas en California para Año Nuevo

chevron-right
El tiroteo en la playa de Bondi tuvo como objetivo un evento judío de Hanukkah en el que estaban presentes muchas familias Getty

"Fue un caos absoluto": la comunidad judía fue blanco del tiroteo más mortífero en Australia en décadas

chevron-right

"instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre".

En los documentos se indica que los ataques iban dirigidos contra "dos empresas estadounidenses", cuyos nombres no fueron revelados.

Para ejecutar los atentados, los acusados habrían viajado al desierto de Mojave, en el sureste de California, para probar los explosivos, según se detalla en el expediente judicial.

El director agregó que agentes de la Policía de Nueva Orleans detuvieron a una quinta persona relacionada con el grupo TILF.

LECTURAS RELACIONADAS

El incidente ocurrió en Sydney, Australia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Videos: Así fue el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, Sídney, Australia donde murieron 11 personas

chevron-right
Senadores se unen para transparentar acciones del Pentágono

El Congreso presiona al Pentágono para que revele toda la información sobre los ataques a embarcaciones

chevron-right

Indicó que esta quinta persona tenía previsto llevar a cabo un "ataque violento independiente".

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., señaló que el grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

En páginas de redes sociales asociadas a esta agrupación, que según las autoridades eran administradas por Carroll, se describía como una organización de "liberación" a través de la "descolonización y la soberanía".

Lea también: Cómo el FBI desmanteló un posible atentado planeado para Halloween en Michigan

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. California  FBI Pam Bondi Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales Terrorista 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS