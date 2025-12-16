“Operación Sol de Medianoche”: los detalles del plan terrorista que un grupo cometería en California durante Año Nuevo

El pasado 15 de diciembre, las autoridades federales de EE. UU. informaron sobre la captura de cinco personas que, presuntamente, formaban parte de un "grupo terrorista" y que planeaban llevar a cabo atentados con bombas en distintas zonas de Los Ángeles, en la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo con una publicación en la red social X del director del FBI, Kash Patel, en un inicio se reportó la captura de cuatro personas vinculadas con un grupo denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, en inglés).

"Estaban, presuntamente, planeando ataques coordinados con artefactos explosivos improvisados en la víspera de Año Nuevo en cinco lugares distintos en todo Los Ángeles", afirmó Patel.

Según documentos judiciales presentados en California, el plan se denominaba "Operación Sol de Medianoche" y, citando la querella:

"instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre".

"instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre".

En los documentos se indica que los ataques iban dirigidos contra "dos empresas estadounidenses", cuyos nombres no fueron revelados.

Para ejecutar los atentados, los acusados habrían viajado al desierto de Mojave, en el sureste de California, para probar los explosivos, según se detalla en el expediente judicial.

PROTECT THE HOMELAND and CRUSH VIOLENT CRIME.

These words are not slogans, they’re the investigative pillars of this FBI.



As stated by Director Patel, "Over the weekend, the FBI disrupted a credible, imminent terrorist threat and arrested 4 individuals connected to the Los…"

El director agregó que agentes de la Policía de Nueva Orleans detuvieron a una quinta persona relacionada con el grupo TILF.

Indicó que esta quinta persona tenía previsto llevar a cabo un "ataque violento independiente".

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., señaló que el grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

En páginas de redes sociales asociadas a esta agrupación, que según las autoridades eran administradas por Carroll, se describía como una organización de "liberación" a través de la "descolonización y la soberanía".

