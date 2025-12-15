Qué planeaba un grupo acusado de preparar ataques terroristas en California para Año Nuevo

Qué planeaba un grupo acusado de preparar ataques terroristas en California para Año Nuevo

Las autoridades federales de EE. UU. informaron sobre el arresto de cinco personas que planeaba una serie de ataques terroristas en California durante las fiestas de Año Nuevo.

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia el arresto de un sospechoso en el caso de la bomba casera del 6 de enero.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi (C), y el director del FBI, Kash Patel (D), pronuncian unas palabras durante una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, DC, EE. UU., el 4 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 15 de diciembre, la fiscal general Pam Bondi informó sobre el arresto de cinco personas en California, acusadas de planear una serie de “ataques terroristas” en ese estado durante las fiestas de Año Nuevo.

Mediante una publicación en la red social X, Bondi afirmó que cuatro de los detenidos formaban parte de un presunto grupo “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista”.

“Estas personas se disponían a llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo”, indicó Bondi en sus redes sociales.

Agregó que los arrestados tenían previsto atacar también a agentes y vehículos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

“Ha sido un esfuerzo increíble por parte de nuestras fiscalías y del FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia”, concluyó Bondi.

Por otra parte, el director del FBI, Kash Patel, detalló que el quinto presunto miembro del grupo fue detenido en Nueva Orleans, donde, según sus palabras, iba a “planear un ataque violento por aparte”.

Se prevé que este mismo lunes las autoridades de Los Ángeles ofrezcan una conferencia de prensa en la que revelarán más detalles sobre el grupo.

Antes de esa conferencia, el FBI informó que el grupo se autodenominaba Turtle Island Liberation Front.

Existen algunas páginas en redes sociales que supuestamente pertenecen a dicho grupo, en las que afirman ser una “organización de liberación, a través de la descolonización y la soberanía”.

