Cómo el FBI desmanteló un posible atentado planeado para Halloween en Michigan

Dos personas fueron detenidas en el estado de Michigan por presuntamente planear un atentado terrorista durante el fin de semana de Halloween, según informaron autoridades del FBI.

Según el director del FBI, Kash Patel, el pasado 31 de octubre las autoridades frustraron un "potencial ataque terrorista" en Michigan, presuntamente elaborado en nombre del Estado Islámico (EI).

Las autoridades detallaron que los dos detenidos, identificados como Mohmed Ali y Majed Mahmoud, junto con otros supuestos conspiradores, planeaban ejecutar el ataque en un suburbio de Detroit llamado Ferndale.

"Los detenidos presuntamente compraron armas de fuego y municiones, además de visitar un campo de tiro como parte de su plan para cometer un delito federal de terrorismo", señala la denuncia penal que recibieron las autoridades.

Tras la redada que estas efectuaron el pasado viernes en la casa de los sospechosos, se incautaron tres rifles tipo AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas y más de mil cartuchos de munición.

🚨 BREAKING: Suspects identified in alleged Dearborn, Michigan, terror plot; Mohmed Ali and Majed Mahmoud accused of stockpiling weapons for ISIS-inspired attack, according to FBI affidavit pic.twitter.com/5HWD4oQ2UD — Fox News (@FoxNews) November 3, 2025

El FBI añadió que en las redes sociales de los detenidos se encontró "contenido islámico y relacionado con el EI".

Medios como CNN mencionaron un chat en el que los detenidos y otras personas habrían planificado el ataque, en el que hicieron referencia al "Día de la Calabaza", otra forma en la que se conocen las celebraciones de Halloween.

The FBI stopped a massacre before it could happen.



Two Michigan men planned an ISIS-inspired Halloween terror attack near Detroit- stockpiling weapons, scouting targets, and training at gun ranges.



This FBI acted fast, followed the evidence, and likely saved countless lives. pic.twitter.com/IHYga46Ynt — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 3, 2025

Por otro lado, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, dijo que los sospechosos tenían un plan "elaborado" para cometer un ataque terrorista.

"Este complot fue detenido antes de que se perdieran vidas inocentes", agregó Bondi en X.

