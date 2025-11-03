Cómo el FBI desmanteló un posible atentado planeado para Halloween en Michigan

Cómo el FBI desmanteló un posible atentado planeado para Halloween en Michigan

El FBI afirmó que dos personas fueron detenidas en Michigan ya que presuntamente planeaban un atentado durante el fin de semana de Halloween.

FBI frustra un supuesto atentado en Michigan

Miembros de Investigaciones de Seguridad Nacional escuchan al director del FBI, Kash Patel, durante una rueda de prensa celebrada el 23 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

Dos personas fueron detenidas en el estado de Michigan por presuntamente planear un atentado terrorista durante el fin de semana de Halloween, según informaron autoridades del FBI.

Según el director del FBI, Kash Patel, el pasado 31 de octubre las autoridades frustraron un "potencial ataque terrorista" en Michigan, presuntamente elaborado en nombre del Estado Islámico (EI).

Las autoridades detallaron que los dos detenidos, identificados como Mohmed Ali y Majed Mahmoud, junto con otros supuestos conspiradores, planeaban ejecutar el ataque en un suburbio de Detroit llamado Ferndale.

"Los detenidos presuntamente compraron armas de fuego y municiones, además de visitar un campo de tiro como parte de su plan para cometer un delito federal de terrorismo", señala la denuncia penal que recibieron las autoridades.

Tras la redada que estas efectuaron el pasado viernes en la casa de los sospechosos, se incautaron tres rifles tipo AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas y más de mil cartuchos de munición.

El FBI añadió que en las redes sociales de los detenidos se encontró "contenido islámico y relacionado con el EI".

Medios como CNN mencionaron un chat en el que los detenidos y otras personas habrían planificado el ataque, en el que hicieron referencia al "Día de la Calabaza", otra forma en la que se conocen las celebraciones de Halloween.

Por otro lado, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, dijo que los sospechosos tenían un plan "elaborado" para cometer un ataque terrorista.

"Este complot fue detenido antes de que se perdieran vidas inocentes", agregó Bondi en X.

