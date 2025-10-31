Por qué el Gobierno de EE. UU. rechazó pausar las redadas migratorias durante Halloween

El pasado 30 de octubre, en medio de intensas redadas migratorias, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, solicitó una pausa en los operativos durante el fin de semana de Halloween.

Sin embargo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se negó a detener las redadas migratorias y calificó la petición de Pritzker como “vergonzosa”.

“No, no estamos dispuestos en absoluto a poner en pausa ningún trabajo que hagamos para mantener seguras a las comunidades”, fueron las declaraciones de Noem, según el medio Univisión.

Pritzker había solicitado una pausa en los operativos migratorios para que las familias pudieran salir a las calles a celebrar Halloween y los niños pidieran dulces de casa en casa.

La petición del gobernador ocurrió luego de que el 25 y 26 de octubre se realizaron varias redadas migratorias, en las que los agentes utilizaron gases lacrimógenos para inmovilizar a varias personas.

Uno de estos hechos tuvo lugar en el vecindario Old Irving Park, donde se llevó a cabo un desfile por Halloween y algunos niños resultaron afectados por los gases lacrimógenos.

“Ningún niño en Estados Unidos debería ser obligado a inhalar gases lacrimógenos mientras pide dulces”, afirmó el gobernador Pritzker.

Univisión también obtuvo las declaraciones de una madre de familia, quien calificó como “inhumano” que las redadas migratorias continúen y pongan en riesgo a los menores.

“Eso es inhumano, porque se están metiendo con los niños. El gobernador solo pidió que den un respiro a las familias”, señaló la madre.

