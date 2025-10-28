Qué se sabe del hondureño que murió atropellado en Virginia tras huir de una redada del ICE

Josué Castro Rivera, originario de Honduras, falleció el pasado 24 de octubre en Virginia, al ser atropellado mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según un informe de la Policía de Norfolk, Castro huyó al percatarse de una redada migratoria del ICE, al punto de abandonar su vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los agentes del ICE detuvieron el vehículo de Castro como parte de un operativo para capturar a personas que se encontraban en Estados Unidos de manera irregular.

Fue en la autopista interestatal I-264 donde el hondureño fue atropellado por un automóvil particular. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Castro falleció.

El medio Univisión obtuvo declaraciones de Henry Castro, hermano de José, quien relató que había hablado con él antes del accidente.

"Yo estaba lejos, pero iba a conseguir a alguien para que lo recogiera. Solo se tenía que hacer a un ladito y me compartió la ubicación", contó Henry al medio.

La familia del hondureño indicó a Univisión que busca apoyo económico para repatriar sus restos, así como para cubrir los gastos funerarios y de traslado.

Varias organizaciones de defensa de los inmigrantes utilizaron este caso para evidenciar la situación provocada por las redadas migratorias del ICE y el miedo que han generado en las comunidades.

Una vocera de la organización New Virginia Majority señaló que la situación ha llegado a un punto en que las personas huyen sin importar las consecuencias.

"El temor está empujando a la gente a huir, incluso a costa de su vida", afirmó la organizadora.

