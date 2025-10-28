Qué se sabe sobre la supuesta reestructuración del ICE que prepara el Gobierno de Trump

Numerosos medios de EE. UU. han afirmado que el gobierno de Donald Trump ha considerado hacer cambios significativos dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La principal razón de estos cambios sería que las autoridades migratorias no han podido cumplir con las metas fijadas al inicio del segundo mandato de Trump, en cuanto a la detención de inmigrantes.

Según CNN, el ICE no estaría cumpliendo con la meta diaria de tres mil inmigrantes detenidos que fijó la Casa Blanca al inicio de dicho periodo.

Aunque las detenciones han registrado un aumento considerable y las redadas en diversas ciudades de EE. UU. se han intensificado, CNN afirma que estas acciones no han sido suficientes, por lo que el gobierno estadounidense buscaría alternativas o cambios en la estructura del ICE.

Además, medios como Telemundo han informado que uno de los cambios que contemplaría el gobierno de Trump sería reemplazar a algunos directores regionales del ICE por oficiales de la Patrulla Fronteriza.

Tanto CNN como Telemundo detallan que actualmente hay 25 oficinas regionales del ICE en todo EE. UU., y se presume que la Casa Blanca buscaría sustituir al menos a una docena de directores.

Telemundo añade que, a finales de septiembre, el ICE efectuó un promedio de mil 700 arrestos migratorios, y que el relevo de directivos por miembros de la Patrulla Fronteriza implicaría potenciar las redadas y acciones antimigratorias.

El medio señala que las metodologías tanto del ICE como de la Patrulla Fronteriza difieren: mientras el ICE detiene a personas sospechosas de permanecer de forma irregular en EE. UU., la Patrulla Fronteriza tiene la facultad de realizar arrestos masivos y usar vehículos como helicópteros.

Se presume que la lista de directores que reemplazarían a los del ICE habría sido elaborada por Corey Lewandowski, actual asesor especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Lea también: Por qué Trump canceló enviar tropas a San Francisco tras afirmar que podía hacerlo a cualquier ciudad de EE. UU.