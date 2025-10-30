Cómo un supuesto miembro de la MS-13 fue detenido por el ICE tras quedar atrapado en un letrero en Texas

Cómo un supuesto miembro de la MS-13 fue detenido por el ICE tras quedar atrapado en un letrero en Texas

El detenido es un hombre de 29 años originario de El Salvador, quien lo señalan de ser un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha.

Agentes migratorios

Agentes de policía estatales y locales detienen a un manifestante durante una protesta cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 10 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFp)

El pasado 27 de octubre, miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) informaron sobre la captura, en Texas, de un hombre originario de El Salvador, presunto miembro de la Mara Salvatrucha.

Lo que causó mayor impacto fue que el salvadoreño, de 29 años, quedó atrapado en el letrero de un negocio mientras intentaba huir de las autoridades migratorias, lo que permitió su detención.

De acuerdo con Univisión, el salvadoreño, identificado como Marlon Odir Gómez Hernández, escapó al darse cuenta de la presencia de agentes del ICE durante un operativo en Houston.

Según el medio, Gómez Hernández corrió en dirección a una lavandería para evitar a los agentes migratorios. Subió por los paneles del techo e intentó huir por el tejado.

Sin embargo, su intento de fuga se frustró al quedar atascado en un letrero luminoso del negocio, lo que facilitó su captura.

Univisión detalla que Gómez Hernández habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, luego de que en su país fuera detenido por ser supuesto miembro de la Mara Salvatrucha, junto a otros seis sospechosos.

Tanto él como los otros seis estaban acusados también de extorsión agravada.

El medio citó declaraciones del director de la oficina local del ICE, Bret Bradford, quien afirmó que el intento de huida por parte de inmigrantes es una situación frecuente.

"Una vez más, un inmigrante indocumentado puso en riesgo a la comunidad al huir imprudentemente de nuestros oficiales", señaló el director del ICE.

