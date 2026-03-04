Qué se sabe sobre las operaciones de Ecuador y EE. UU. contra el “terrorismo” en territorio sudamericano

El pasado 3 de marzo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron una serie de "operaciones conjuntas" con el objetivo de combatir supuestas organizaciones "terroristas".

La información fue confirmada por el Comando Sur de EE. UU. en un mensaje publicado en sus redes sociales. Además, la entidad detalló que tanto las autoridades estadounidenses como las ecuatorianas "tomarán medidas para enfrentar a los narcoterroristas".

"Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", añadió el Comando Sur.

Los operativos se produjeron un día después de que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, se reuniera con el comandante del Comando Sur de EE. UU., Francis Donovan.

La reunión se llevó a cabo para coordinar acciones "orientadas a enfrentar el crimen organizado transnacional y al narcoterrorismo, así como reforzar la seguridad hemisférica", según declaraciones de la Presidencia de Ecuador.

A pesar del anuncio de las operaciones conjuntas, tanto EE. UU. como Ecuador han mantenido en reserva los detalles de las acciones que se efectúan en territorio ecuatoriano.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



La Cancillería de Ecuador se limitó a reiterar un mensaje de respuesta emitido por el Ministerio de Defensa el pasado 3 de marzo.

"Como ya conocen, Ecuador y EE. UU. están realizando acciones conjuntas y seguirán trabajando estrechamente. Los detalles de las operaciones de 'Ofensiva Total' son reservados, con la finalidad de no entorpecer futuras acciones", afirmó el departamento de Comunicación del Ministerio.

Además, se recalcó que el motivo por el cual no hay más detalles de los operativos es "por temas netamente de seguridad nacional".

"Lo que sí les podemos adelantar es que entramos a una de las fases más decisivas y contundentes contra el crimen en nuestro país, y lo ejecutamos junto a nuestro aliado EE. UU.", señaló la entidad.

