Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping marcarán un momento inédito cuando se reúnan por primera vez juntos por motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De hecho, el presidente ruso llegó el miércoles a la ciudad china de Shenzen, donde espera reunirse con los mandatarios de Estados Unidos y China para su reunión trilateral.

Según la cadena estatal CCTV, se trata de la vigesimosexta visita oficial de Putin al gigante asiático.

El Kremlin confirmó la semana pasada que la reunión trilateral tendrá lugar este jueves, un anuncio ratificado este lunes por China a través de su Ministerio de Exteriores.

El encuentro se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

¿Qué temas abordarán los tres?

Según medios internacionales, el principal tema que tratarán los tres mandatarios será el desarme nuclear.

De hecho, la Casa Blanca adelantó que las conversaciones abordarán la reducción de los arsenales nucleares, aunque advirtió que no espera acuerdos inmediatos.

Está previsto asimismo un encuentro bilateral exclusivo entre Putin y Xi, en un contexto de fortalecimiento de sus vínculos estratégicos y de negociaciones pendientes sobre el suministro de gas ruso a China.

La visita permitirá asimismo al mandatario ruso mantener contactos diplomáticos en un foro que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico, en un momento en que Moscú continúa sometido a sanciones occidentales por su invasión de Ucrania.

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