Qué trabajadores de EE. UU. recibirán un bono de US$10 mil debido al cierre de gobierno

El cierre de Gobierno de EE. UU., considerado el más largo de la historia, afectó a diferentes servicios públicos, no solo a los propios ciudadanos, sino a varios trabajadores que debieron continuar con sus labores sin recibir salario.

Por ello, el pasado 13 de noviembre la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, indicó que algunos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA en inglés), recibirán bonos de US$10 mil.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) indicaron que los bonos vendrán de los fondos que fueron remanentes del año fiscal 2025.

Con esto, y de acuerdo con el medio CBS News se busca reconocer a aquellos trabajadores que "llevaron a cabo responsabilidades más allá de sus funciones básicas".

Noem afirmó que los criterios para seleccionar a los trabajadores que obtendrán los bonos se basarán en los turnos adicionales que hayan tomado, así como el apoyo que dieron en otras áreas, así como a pasajeros y otros colaboradores.

Under the leadership of @POTUS Trump, we are giving a $10,000 bonus to exemplary TSA officers across our nation who went above and beyond their performance during the Democrats' shutdown.



They kept this country moving, secure, and they never blinked in their mission. President… pic.twitter.com/SmwoiRf13H — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 23, 2025

Afirmó que los trabajadores serán reconocidos principalmente por su labor dentro de las operaciones en los aeropuertos, una de las más afectadas durante el cierre del gobierno federal.

La DHS afirma que los beneficiarios de los bonos se limita al desempeño puesto durante el cierre gubernamental.

NEW: Secretary Noem personally tells TSA agents who worked through the shutdown they will be receiving $10,000 bonuses. pic.twitter.com/ovRKIBqieS — Fox News (@FoxNews) November 23, 2025

Con respecto a cuantas personas recibirán este bono, estimaciones de la DHS afirman que pueden ser "decenas de miles de trabajadores" que laboraron durante el cierre.

Según medios como Fox News, durante el cierre de gobierno operaron aproximadamente 50 trabajadores del TSA, además de 13 mil controladores aéreos.

