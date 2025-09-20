Quién era Carlos Gurrola, “el Papayita”, el hombre que murió luego de una supuesta broma de sus compañeros de trabajo

Carlos Gurrola, de 47 años, falleció a causa de un paro cardíaco derivado de las lesiones por las que se encontraba internado en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según informaron sus familiares a medios mexicanos. La fiscalía local mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar el móvil de los hechos.

De acuerdo con la prensa internacional, Gurrola se intoxicó con desengrasante que estaba contenido en un envase de bebida rehidratante. Se presume que sus compañeros de trabajo colocaron la sustancia tóxica en la botella del trabajador, como parte de una supuesta broma. El hecho ocurrió el 30 de agosto, según se informó.

Gurrola murió el 18 de septiembre en la clínica del IMSS, después de que se informara que su estado de salud era crítico.

Aunque la Fiscalía del Estado de Coahuila recaba evidencias para esclarecer lo ocurrido, el diario El Sol de La Laguna publicó que la fiscalía descarta que la intoxicación haya sido intencional.

Comunicado de la empresa

La cadena H-E-B emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos de que no se brindó atención médica inmediata al afectado. Según el comunicado, “la empresa ha colaborado con total transparencia y apertura con las autoridades correspondientes para apoyar en la investigación y esclarecimiento del caso”.

No obstante, familiares del fallecido aseguraron que sus compañeros de trabajo solían hacerle bromas recurrentes, como ocultarle la comida, dañar su bicicleta o esconderle el teléfono, según citó la prensa mexicana.

Por ahora, familiares y amigos han lamentado el suceso. Asimismo, usuarios en redes sociales exigen justicia para Gurrola, expresando su rechazo al presunto acoso laboral que sufría y que pudo haberle costado la vida.