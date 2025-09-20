Salvadoreño es detenido por la muerte de un niño apuñalado en tienda de Quetzaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un hombre vinculado a la muerte de Yonatan Joel Vásquez Tizol, de 12 años, quien fue agredido con arma blanca mientras atendía en una abarrotería el pasado 14 de septiembre.

El hecho ocurrió en una tienda de barrio en la aldea Llanos de la Cruz, entre Olintepeque y Quetzaltenango, conmocionó a la comunidad local.

El menor fue atacado con arma blanca mientras atendía la tienda “Las Tres Estrellas”, donde trabajaba desde dos meses atrás.

El ataque le provocó lesiones que resultaron fatales, y el menor falleció en el negocio.

En seguimiento a las investigaciones, agentes de Investigación Criminal de la PNC, efectuaron un allanamiento en una vivienda frente al establecimiento, donde se incautaron indicios relevantes para el caso, incluyendo prendas con manchas de sangre.

Durante el operativo, fue detenido Daniel "N", de 24 años, originario de San Julián, Sonsonate, El Salvador, contra quien existe una orden de aprehensión vigente por el delito de asesinato.

Agentes de la PNC detienen a Daniel "N", de 24 años, vinculado a la muerte de Yonatan Vásquez, de 12 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una playera fue asegurada durante el allanamiento a la vivienda del presunto responsable de la muerte de Yonatan Vásquez, de 12 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

El menor fue sepultado en el Cementerio de San José Chiquilajá, en presencia de familiares y vecinos, quienes exigen que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y haya justicia por el crimen.

