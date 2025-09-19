Clima en Guatemala: cuál es la probabilidad de lluvia este viernes y cómo estará el fin de semana

Guatemala ha tenido una semana lluviosa y, para este viernes 19 de septiembre, el paso de la onda del este número 32 mantendrá las lluvias en el territorio nacional.



El pronosticador Jorge Chinchilla explicó que los mayores acumulados se registrarán en la bocacosta, sectores montañosos de occidente, altiplano central y valles de oriente.



Indicó que las condiciones de lluvia continuarán en la tarde y noche de este viernes, y posiblemente durante la madrugada del sábado.

Clima para el fin de semana

En ese sentido, el Insivumeh compartió un boletín en el que explica cómo estarán las condiciones del clima para el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.





El pronóstico prevé áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana; cielo parcialmente nublado alternando con nubes dispersas, y ambiente cálido y húmedo durante el día.



Además, se esperan lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en todo el país.



Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a la inestabilidad en el Pacífico, a condiciones locales y al paso o acercamiento de la onda del este.

De acuerdo con el Insivumeh, los suelos de las regiones del sur al centro del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

