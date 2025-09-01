Quién era Esmeralda FG, la influencer hallada sin vida junto a su familia en Jalisco

Esmeralda Ferrer Garibay era una influencer de la red social TikTok que cobró mayor relevancia debido a que, presuntamente, ella, su esposo y sus dos hijos fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta, el pasado 22 de agosto, en Guadalajara.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación de las autoridades mexicanas, la influencer y su familia habrían llegado al barrio San Andrés, y sus cuerpos fueron hallados en una camioneta Ford Ranger gris, en la calle Jorge Delorme.

Ferrer Garibay, de 32 años, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, contaba con más de 43 mil seguidores y más de 623 mil “Me gusta” en TikTok, donde subía la mayoría de su contenido.

Sus publicaciones, cuyo nombre de usuario era @esmeraldafg222, se enfocaban en su día a día, así como en clips relacionados con los “lujos” que poseía, como vehículos, viajes, maquillaje, ropa, entre otros.

La influencer comenzó a publicar contenido en 2020 y poco a poco ganó notoriedad y seguidores. De hecho, su última publicación, del 7 de agosto, cuenta con más de 2.7 millones de vistas.

Muchas de sus publicaciones recibieron comentarios polémicos, como un video en el que Esmeralda FG explicaba las “ventajas de tener un novio narco”, además de musicalizar sus videos con narcocorridos.

Otros videos que causaban opiniones mixtas era cuando la influencer mostraba sus diferentes lujos en cuanto a ropa, accesorios e incluso vehículos.

Tras la noticia de que falleció junto con su esposo y sus hijos, sus seguidores comenzaron a escribirle mensajes de condolencia en sus redes sociales, aunque también surgieron comentarios que aseguraban que ella y su familia habrían tenido vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades mexicanas señalaron que Esmeralda Ferrer no habría sido el principal objetivo del ataque, sino que las líneas de investigación apuntan a las actividades comerciales de su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos.

