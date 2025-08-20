¿Quién era la esposa de Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño asesinado a balazos?

Durante la tarde del pasado martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, el fundador y vocalista de la agrupación de regional mexicano Enigma Norteño, considerado uno de los mayores exponentes de este género en Latinoamérica, fue asesinado a balazos en un estacionamiento ubicado en la localidad de Zapopan, Jalisco, en el oeste de México.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del fallecimiento de Barajas, las autoridades iniciaron los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos”, aseguró la Fiscalía del Estado, que sospecha que Ernesto se convirtió en blanco de la violencia del crimen organizado por tener canciones dedicadas al narcotráfico.

Los narcocorridos han generado polémica en todo el territorio mexicano, debido a que en junio la agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de promover a las bandas de narcotraficantes, mientras que en mayo los integrantes del Grupo Fugitivo fueron asesinados porque en su repertorio tenían canciones dedicadas a “El Mencho”.

De acuerdo con la Policía de Zapopan, Barajas se encontraba dentro de un vehículo con su esposa, Alexis Sillas, cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta y dispararon varias veces en su contra. Sin embargo, la pareja de la víctima solo resultó herida en la pierna, por lo que las autoridades sospechan que podría estar involucrada.

¿Quién era la esposa de Ernesto Barajas?

A pesar de que Enigma Norteño tiene más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y en su repertorio figuran temas dedicados a personajes del narcotráfico, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, la Policía de Zapopan sospecha de Alexis Sillas.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, a las autoridades de Jalisco les resulta "muy sospechoso" que la pareja de la víctima únicamente resultara herida en una pierna durante el ataque, considerando la cantidad de disparos que recibió el vehículo del vocalista la tarde del martes 19 de agosto.

Luego del incidente, Alexis Sillas decidió guardar silencio sobre lo ocurrido con su esposo y no dar ningún tipo de declaraciones a los medios locales. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, que actualmente se mantiene privada, se aprecia que cambió su foto de perfil por una imagen negra, símbolo utilizado en México para expresar duelo.

Según el canal de televisión estadounidense Univisión, Ernesto Barajas y Alexis Sillas se casaron hace casi doce años, en noviembre del 2013. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Ernesto Jr. y Alex, a quienes el artista mexicano mostraba con frecuencia en las redes sociales, debido a que disfrutaban cantar las canciones de su padre.

“Quiero darte las gracias por todo este tiempo juntos, donde me has enseñado muchas cosas valiosas en la vida y me has impulsado para poder llegar a conocer la mejor versión de mí mismo con tu apoyo, tu trato, tu lealtad y tu bondad”, anotó Ernesto Barajas en la última publicación de Instagram que compartió junto a su esposa, Alexis.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, la muerte del vocalista de Enigma Norteño ha conmocionado a sus fanáticos, quienes han compartido decenas de fotografías y videos del cantante. “Me duele, díganme que es mentira. Espero que Dios le dé resignación a su familia. Todavía no puedo creerlo”, comentó un internauta.