Quién fue Mark Fuhrman y por qué fue señalado de mentir durante el famoso juicio contra O.J. Simpson

Mark Fuhrman, exdetective de la Policía de Los Ángeles que fue declarado culpable de mentir durante su testimonio en el famoso juicio contra O. J. Simpson, falleció a los 74 años, según informó CNN.

Según el medio, el exdetective fue uno de los primeros en investigar las muertes de la exesposa de Simpson, Nicole Brown, y de su amigo Ronald Goldman, ocurridas en Los Ángeles en 1994.

Fuhrman afirmó en un inicio que encontró un guante ensangrentado en la escena del crimen, pero luego fue cuestionado después de que la defensa de Simpson planteó la posibilidad de que las declaraciones del exdetective tuvieran un sesgo racial.

Aunque el exdetective reiteró en numerosas ocasiones que no había usado insultos racistas contra personas afrodescendientes, una grabación demostró que sí lo había hecho.

CNN señaló que Fuhrman falleció el pasado 12 de mayo y que, debido a las normas del condado de Kootenai, no se ha revelado la causa de muerte.

El medio recogió declaraciones de Alan Dershowitz, abogado y profesor de Derecho que formó parte de la defensa de Simpson, quien afirmó que Fuhrman fue “mejor detective de lo que fue como testigo”.

“Era muy inteligente y, ya saben, un detective sumamente agresivo. A fin de cuentas, sus acciones nos ayudaron a ganar el caso de O. J. debido a su uso de la ‘palabra con n’”, dijo el abogado el pasado 18 de mayo.

CNN añadió que Fuhrman se retiró del Departamento de Policía de Los Ángeles en 1995, tras la absolución de Simpson.

En 1996, el exdetective fue acusado de perjurio, pero no impugnó los cargos.

Lea también: El exjugador de futbol americano, O.J. Simpson recuperó su libertad después de nueve años en prisión