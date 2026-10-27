¿Quién lidera las elecciones en Israel? Así van los resultados

Con un 5.6 % escrutado de las elecciones del martes en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu se sitúa en primer lugar con un 27.8 % de los votos, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (16.3 %) y de la formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid (9 %).

A las 3:00 hora local (1:00 GMT), cinco horas después del cierre de colegios, el conteo de los comicios generales israelíes solo alcanza 320 mil 800 papeletas de 908 colegios electorales, de un total de 5 millones 695 mil 682 votos emitidos en 12 mil 18 colegios.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77.7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, pero a su bloque de partidos no le otorga la mayoría para gobernar. El bloque de la oposición le superaría en escaños, pero tampoco tendría la mayoría necesaria.

Por ello, los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor.

Netanyahu pide esperar a los resultados

El primer ministro israelí y candidato por el Likud, Benjamín Netanyahu, pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos de las elecciones en Israel, pero apostó por un gobierno sin “los partidos árabes y antisionistas”.

Cinco horas después del cierre de urnas, con un 5 % escrutado que le da como ganador, Netanyahu habló ante decenas de seguidores en la sede electoral de Jerusalén, donde mencionó el régimen iraní y aseguró que luchará junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, por “acabar con esta amenaza para siempre”.