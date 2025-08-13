¿Quiénes son los supuestos narcos que México envió a EE. UU. y qué significa esto para sus relaciones bilaterales?

La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de al menos 26 personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estos supuestos narcotraficantes fueron enviados hacia EE. UU. con la promesa al Gobierno mexicano de que no serían condenados a la pena de muerte.

Estos se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Estados Unidos acusa a la mayoría de traficar grandes cantidades de drogas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua.

¿Quiénes son?

Abigael González, alias el Cuini, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez la Tuta, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias el Chavo Félix, yerno de Ismael Zambada el Mayo García, son algunos de los 26 capos del narcotráfico entregados por México a Estados Unidos.

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, también fueron enviados Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias el Chacho, ambos del Cartel de Sinaloa.

También Pablo Edwin Huerta, alias el Flaquito, un importante capo del Cartel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por asesinato de un sheriff de Los Ángeles en el 2008.

"Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país", declaró Pam Bondi, fiscal general estadounidense.

EE. UU. agradece

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso", informó la Fiscalía mexicana.

Bondi agradeció a México por "su colaboración en este asunto".

La administración de Donald Trump designó a principios de año como grupos terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Trump le ha recriminado a México que no ha hecho lo suficiente por frenar el tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, hacia EE. UU., y ha amenazado con incrementar sanciones.

Los analistas creen que, con las recientes entregas de narcotraficantes a EE. UU., el Gobierno de México le quiere demostrar que está trabajando por lograr sus exigencias.

*Con información de EFE y AFP*