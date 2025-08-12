“Te mando besos”: el día que la mamá de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar

El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció la mañana del pasado lunes 11 de agosto, luego de sufrir un atentado durante un acto de campaña en la ciudad de Bogotá, por el que los sospechosos del ataque serán procesados por homicidio agravado en contra del político colombiano de 39 años.

Esta no es la primera tragedia que golpea a la familia Uribe, debido a que hace más de 34 años, en enero de 1991, la madre de Miguel, Diana Turbay, fue asesinada en Medellín. Ella era hija del expresidente colombiano Julio César Turbay, quien intentó rescatarla tras permanecer cinco meses secuestrada por Pablo Escobar.

El narcotraficante colombiano, fundador y máximo cabecilla del cartel de Medellín, secuestró a Diana en septiembre de 1990 porque era una periodista reconocida en Colombia y tenía un vínculo directo con el expresidente Turbay. Escobar le tendió una trampa a ella, a su corresponsal Richard Becerra y a su camarógrafo Juan Vitta.

De acuerdo con el periódico colombiano Tribuna, Diana Turbay, directora del noticiero Criptón y de la revista Hoy, partió de Bogotá hacia Medellín para una supuesta entrevista con Manuel Pérez Martínez, conocido como “el Cura”, jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No obstante, el encuentro nunca se llevó a cabo.

El mensaje de Miguel Uribe a su mamá, Diana

Conforme a lo expuesto por diversos medios colombianos, cuando Diana Turbay llegó a la selva de Antioquia, “un misterioso hombre se le acercó y le dijo que ahora estaba en manos de Los Extraditables”, una organización narcoterrorista formada a principios de la década de 1990 por capos de la droga, principalmente del cartel de Medellín.

Después de más de 120 días de secuestro, un helicóptero de la Policía de Colombia ubicó la finca en la que se encontraban Diana, Richard y Vitta. Sin embargo, antes de poder rescatarla, la madre de Miguel Uribe y sus compañeros fueron asesinados por orden de Pablo Escobar, entonces considerado un criminal y terrorista colombiano.

Lea más: ¿Quién mató a Miguel Uribe? El político colombiano que sufrió un atentado en Bogotá

Por otro lado, unas semanas antes de que Diana fuera asesinada, un joven Miguel Uribe de cinco años fue entrevistado por los compañeros de la periodista colombiana, quienes decidieron televisar la conversación con el niño con la esperanza de que Turbay pudiera verlo a través de alguna televisión en el lugar donde estaba secuestrada.

“Te estoy esperando para jugar contigo. Mamita linda, te quiero y te mando muchos besos”, le dijo Miguel a su mamá al momento de ser entrevistado por los periodistas del noticiero colombiano Criptón, por lo que la transmisión se convirtió en uno de los recuerdos más memorables del impacto que tuvo el secuestro y la muerte de Diana.

Más de 34 años después de esa grabación en directo, Miguel Uribe, ya convertido en un político colombiano con título de abogado y maestría en gestión pública que había trabajado como senador de Colombia, se perfilaba como uno de los candidatos favoritos para las próximas elecciones presidenciales de la nación sudamericana.

Sin embargo, como ocurrió en su momento con la muerte de Diana Turbay, el atentado contra su hijo Miguel acaparó los titulares de los medios colombianos y, dos meses después, el senador falleció casi a la misma edad que su madre. Además, el único hijo de Uribe, Alejandro, está cerca de cumplir cinco años. La historia de 1991 se repitió.